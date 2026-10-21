मध्य प्रदेश के मालवा से उत्तर प्रदेश के अवध तक, दिग्विजय की सनातन यात्रा का इलेक्शन इफैक्ट
दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में सियासत का कितना तड़का, यूपी चुनाव पर कितना असर? शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:45 PM IST
भोपाल : राजनीति में यात्राएं केवल दूरी तय कर लेने का माध्यम नहीं होती. फिर अगर दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता हों तो यात्रा भले सनातन के स्वाभिमान की हो, उसके सियासी मकसद से इंकार नहीं किया जा सकता. दिग्विजय की राजनीति का कायदा है. वे सब कुछ बामकसद ही करते हैं. सितम्बर 2017 में शुरू की गई नर्मदा परिक्रमा याद कीजिए.
साल 2018 के विधानसभा चुनाव के ठीक एक बरस पहले शुरू हुई परिक्रमा में सियासत कहीं नहीं थी लेकिन इस यात्रा ने भी चुनाव में नतीजे दिए. फिर दिग्विजय सिंह की ये नई सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का मैदान तो मध्य प्रदेश के मालवा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के अवध तक है. इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के एन पहले दिग्विजय यात्रा पर हैं.
दिग्विजय सिंह ने दागे बीजेपी पर सवाल
बीजेपी जिस तरह से दिग्विजय सिंह समेत पूरी कांग्रेस को चुनावी हिंदू कहती आई है. दिग्विजय सिंह बीजेपी के उस धारणा को तोड़ने अपनी यात्रा की शुरुआत में से ही सवाल करते हैं. दिग्विजय सिंह कहते हैं "मैं शिव स्वरूप अनंत श्री विभूषित द्वीपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूं. भगवान शिव मेरे आराध्य हैं. बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से ही मैं सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूं. अफवाह फैलाना और झूठ परोसना बीजेपी के पुराने पैंतरे हैं."
दिग्विजय सिंह ने कहा "मंदिरों के चंदा और चढ़ोत्तरी चोरी करने वालों को मालूम नहीं है कि मेरे पैतृक निवास में सात मंदिर हैं. चार मंदिरों में अखंड ज्योत जलती है. मैं एकादशी का व्रत करता हूं. मैंने पैदल नर्मदा परिक्रमा की है. भाजपा नेताओं से मेरा सवाल है कि वे धर्म और आस्था की बात करते हैं, उनमें से कितने लोगों ने पैदल नर्मदा परिक्रमा की है." दिग्विजय ने इस यात्रा में सनातन को जरूर साधा है लेकिन सामयिकता का भी ध्यान रखा है. चंदा चोरी से वोट चोरी का नारा इसी का कनेक्ट है.
प्रोटेस्ट के दौर में यात्रा की टाइमिंग और रणनीति
राजनीति में टाइमिंग के बहुत मायने होते हैं. उस नजरिए से देखिए तो राजनीति में जब प्रदर्शनों का दौर है. तब यात्राएं कितनी असरकारी हो सकती हैं. जब कांग्रेस का मुद्दा वोट चोरी और एसआईआर के इर्द-गिर्द हो, तब चंदा चोरी जैसे मुद्दे और सनातन के स्वभिमान को लेकर निकाली जा रही यात्रा कितनी सामयिक होगी. दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा "इसीलिए हमने इस यात्रा को वोट चोरी से चंदा चोरी तक जोड़ा है. एक तरफ लोकतंत्र की हत्या दूसरी तरफ सनातन का दंभ भरने वाली पार्टी करोड़ों हिंदूओं की आस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है कि उसका चंदा चोरी हो गया."
दिग्विजय सिंह की यात्रा भले पूरी तरह से धार्मिक हो. और यात्रा में उनके साथ चल रहे पदयात्रियों के साथ बाकी जनता धार्मिक नारे गढ़ते आगे बढ़ें. लेकिन दिग्विजय सिंह इस यात्रा के जरिए दो साल बाद चुनाव की देहरी पर खड़े मध्य प्रदेश और अगले ही साल उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव के पहले चुनावी मुद्दों को सरगर्म करते माहौल बना देंगे.
सनातन यात्रा से कितने सियासी संदेश
दिग्विजय सिंह की सनातन यात्रा के सियासी संदेश का असर दिखाई देने में बेशक अभी समय लगेगा. लेकिन किस तरह से इस एक यात्रा के जरिए वे दो प्रदेशों की राजनीति पर असर डालेंगे. यात्रा बीजेपी के गढ़ मालवा से शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गढ़ अवध पर जाकर खत्म होगी. दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जमीन से खड़ा होना है.
अगर दिग्विजय सिंह की 2017 की नर्मदा परिक्रमा को उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो गैराजनीतिक यात्रा होते हुए भी नर्मदा किनारे की विधानसभा सीटों में सालभर बाद हुए चुनाव में जर्बदस्त उछाल देखा गया था. कांग्रेस की सरकार बनने में इस यात्रा का योगदान भी दर्ज हुआ था. इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के एन पहले और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूरे दो साल पहले निकल रही ये सनातन यात्रा कांग्रेस को पनपने जमीन तो सींच ही देगी.
सनातन यात्रा का दूसरा दिन, साधू संत भी साथ
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा बुधवार को दूसरे दिन आगे बढ़ रही है. विजयादशमी पर उज्जैन से शुभारंभ के बाद यात्रा अब देवास जिले के सिंदुरिया गांव की ओर प्रस्थान करेगी. इस दिन करीब 16.5 किलोमीटर की पदयात्रा निर्धारित है. करीब 930 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा उज्जैन से शुरू होकर ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर होते हुए अयोध्या में भगवान श्रीराम के धाम तक पहुंचेगी. यात्रा के पहले दिन उज्जैन में वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और साधु-संतों के जयघोष के बीच इसका भव्य शुभारंभ हुआ था. यात्रा में देशभर से आए सैकड़ों साधु-संत शामिल हुए.
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सनातन स्वाभियान यात्रा का रूट
- 20 अक्टूबर : उज्जैन से पदयात्रा का शुभारंभ, रात्रि विश्राम तराना रोड, उज्जैन
- 21 अक्टूबर : उज्जैन से ताजपुर जोड़ होते हुए सिंदुरिया
- 22 अक्टूबर : सिंदुरिया से तराना
- 23 अक्टूबर : तराना से सिद्धिपुर होते हुए देवाखेड़ा-जूनापानी जोड़
- 24 अक्टूबर : देवाखेड़ा से करेड़ी माताजी मंदिर होते हुए शाजापुर
- 25 अक्टूबर : शाजापुर से पनवाड़ी
- 26 अक्टूबर : पनवाड़ी से सारंगपुर
- 27 अक्टूबर : सारंगपुर से तुकोगंज होते हुए गुलावता
- 28 अक्टूबर : गुलावता से खजनेर
- 29 अक्टूबर : खजनेर से करेड़ी
- 30 अक्टूबर : करेड़ी से राजगढ़
- 31 अक्टूबर : राजगढ़ से कालीपीठ
- 1 नवंबर : कालीपीठ से नयापुरा जोड़
- 2 नवंबर : नयापुरा जोड़ से चाचौड़ा होते हुए बीनागंज
- 3 नवंबर : बीनागंज से घाटाखेड़ी
- 4 नवंबर : घाटाखेड़ी से सागर ग्राम
- 5 नवंबर : सागर ग्राम से पाटई आश्रम, राघौगढ़