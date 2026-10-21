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मध्य प्रदेश के मालवा से उत्तर प्रदेश के अवध तक, दिग्विजय की सनातन यात्रा का इलेक्शन इफैक्ट

दिग्विजय सिंह की सनातन यात्रा का इलेक्शन इफैक्ट ( Etv Bharat )

भोपाल : राजनीति में यात्राएं केवल दूरी तय कर लेने का माध्यम नहीं होती. फिर अगर दिग्विजय सिंह जैसे राजनेता हों तो यात्रा भले सनातन के स्वाभिमान की हो, उसके सियासी मकसद से इंकार नहीं किया जा सकता. दिग्विजय की राजनीति का कायदा है. वे सब कुछ बामकसद ही करते हैं. सितम्बर 2017 में शुरू की गई नर्मदा परिक्रमा याद कीजिए.

साल 2018 के विधानसभा चुनाव के ठीक एक बरस पहले शुरू हुई परिक्रमा में सियासत कहीं नहीं थी लेकिन इस यात्रा ने भी चुनाव में नतीजे दिए. फिर दिग्विजय सिंह की ये नई सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा का मैदान तो मध्य प्रदेश के मालवा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के अवध तक है. इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के एन पहले दिग्विजय यात्रा पर हैं.