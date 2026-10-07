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दिग्विजय सिंह ने सनातन यात्रा से पहले उठाए 3 सुलगते सवाल, ये भी बताया- असली बंटाधार कौन?

दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, पीएम मोदी और चुनाव आयोग को घेरा ( ETV BHARAT )

भोपाल : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फिर हमला बोला है. 20 अक्टूबर से सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे दिग्विजय सिंह ने कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तय कर रखा है कि उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. और बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती." दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कहा "आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, उसने पूरे देश के संवैधानिक ढांचे पर कब्जा कर लिया है." उन्होंने नीट परीक्षा से लेकर ईवीएम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लेकर बीजेपी और पीएम मोदी तक सिलसिलेवार सवाल खड़े किए.