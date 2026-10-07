दिग्विजय सिंह ने सनातन यात्रा से पहले उठाए 3 सुलगते सवाल, ये भी बताया- असली बंटाधार कौन?
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, पीएम मोदी और चुनाव आयोग को फिर घेरा. सनातन यात्रा का उद्देश्य भी बताया. शिफाली पांडे की रिपोर्ट .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 7:03 PM IST
भोपाल : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फिर हमला बोला है. 20 अक्टूबर से सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे दिग्विजय सिंह ने कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तय कर रखा है कि उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. और बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती." दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कहा "आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, उसने पूरे देश के संवैधानिक ढांचे पर कब्जा कर लिया है." उन्होंने नीट परीक्षा से लेकर ईवीएम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लेकर बीजेपी और पीएम मोदी तक सिलसिलेवार सवाल खड़े किए.
सवाल नंबर 1: क्या बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती
दिग्विजय सिंह ने कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तय कर रखा है. इस देश में उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बन सकती. इस सरकार में पिछले 12 सालों में लोकतंत्र पर हमला हर कदम पर हो रहा है. देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां पर कोई ना कोई संघी है. मैं हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोधी रहा हूं. मेरी विचारधारा गांधीयन है. प्रेम सद्भाव, सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला हूं. सनातन धर्म का संदेश वसुधैव कुटुम्बकम का है." दिग्विजय सिंह ने सवाल किया "मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी कौन है."
सवाल नंबर 2 - क्या देश में संघ का आदमी खुदा हो गया
दिग्विजय सिंह ने कहा "आरएसएस अपंजीकृत संस्था है. इस संस्था की कोई सदस्यता नहीं होती है. जब संस्था का पंजीयन नहीं है तो अकाउंट में पैसा कहां से आता है. और पीएम मोदी इसे विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ कहते हैं. कोई देश में ऐसी एनजीओ है, जो रजिस्टर्ड ना हो. एक अपंजीकृत संस्था पूरे देश के संवैधानिक ढांचे पर कब्जा कर ले, जहां पहुंचो संघ का समर्थक मौजूद है. संघ का आदमी क्या खुदा हो गया."
सवाल नंबर 3 : ईवीएम से आपका वोट जाता कहां है
ईवीएम पर सवाल उठाते रहे दिग्विजय सिंह ने बताया "कैसे आपका वोट दिया एक पार्टी को जाता है और चला जाता है दूसरी पार्टी को." उन्होंने कमांड और सॉफ्टवेयर के बीच का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी बताया. "लोग मुझसे कहते हैं कि आप ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं लेकिन वहां तो कांग्रेस जीत गई. जो सॉफ्टवेयर माइक्रोप्रोसेर डालता है वो तय करता है कि कौन सी विधानसभा में कौन सा बूथ जीतेगा."
सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर संघियों का कब्जा
दिग्विजय सिंह का कहना है "देशभर में एजुकेशन इंस्टीट्यूंट्स में संघ से जुड़े लोगों की भर्तियां हो रही हैं. वाइस चांसलर से लेकर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तक संघ की विचारधारा से जुड़े लोगो को ही अवसर दिया जा रहा है." उन्होंने एनटीए के पूर्व चैयरमेन प्रदीप जोशी के लिए कहा "बीजेपी मुझे बंटाधार कहती है. लेकिन असल बंटाधार ये आदमी है. जहां-जहां जोशी की चोरी पकड़ी गई उसे प्रमोशन मिलता गया और नीट के प्रमुख पद तक पहुंच गए." उन्होंने संघ की फंडिग पर भी सवाल उठाए और कहा "आखिर संघ ने 7 करोड़ का दान किस खाते में लिया, ये संघ बताए. मैने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण को चिट्ठी भी लिखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए."
सनातन स्वाभिमान यात्रा की डिजिटल पिटीशन
दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने डिजिटल पिटीशन लांच की. यात्रा से जु़ड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. भोपाल में अपनी पत्नी और वरिष्ठ पत्रकार अमृता राय के साथ ज्वाइंट प्रेस कान्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने कहा "एकतरफा चंदा चोरी के साथ आस्था पर हमला है. दूसरी तरफ वोट चोरी के साथ संविधान की आत्मा पर हमला है. इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर हम सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं. 950 किलोमीटर की यात्रा उज्जैन से 20 अक्टूबर को शुरू होगी और दिसम्बर तक चलेगी."
यात्रा से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं. शिवधाम (उज्जैन) से रामधाम (अयोध्या) तक होने वाली 950 किमी की इस यात्रा से जुड़ने के लिए उन्होंने बुधवार को टोल फ्री नंबर (8982121282) जारी किया. इसके अलावा डिजिटल पिटिशन भी लांच की. पिटीशन की लिंक है https://www.change.org/Vote_Chanda_Chori
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कैसी होगी सनातन स्वाभिमान यात्रा
दिग्विजय सिंह ने कहा "सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में एक व्यक्ति अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) लेकर चलेगा और एक व्यक्ति धर्म ध्वज, जिसे इंद्र ध्वज भी कहा जाता है (पचरंगा), लेकर चलेगा." दिग्विजय सिह की पत्नी अमृता सिंह ने इस मौके पर कहा " हम इस यात्रा पर निकल रहे हैं. ये एक सामूहिक स्वाभिमान की बात कर रहे हैं. और संविधान सामूहिक स्वाभामिान की रक्षा के लिए बनाया गया नियम और कानून है. स्वाभिमान की रक्षा के लिए यात्रा निकाली जा रही है."
दिग्विजय सिंह की ये प्रमुख मांगें
- श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और श्रीराम मंदिर की व्यवस्था का दायित्व पूर्व में बने रामालय ट्रस्ट को सौंपा जाए, जिसमें सभी पीठों के पूज्य शंकराचार्य गण, रामानंद संप्रदाय के संत गण, निर्मोही अखाड़े के प्रमुख एवं गोरखनाथ मठ के प्रतिनिधि विशेष रूप से सम्मिलित हों.
- राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की ताजा घटनाओं में ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जाए तथा उन्हें भी आरोपी बनाया जाए.
- राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी राजनेता या सांप्रदायिक संगठनों के सदस्यों को न तो पदाधिकारी बनाया जाए और न ही उन्हें कोई दायित्व सौंपा जाए.
- प्रधानमंत्री राम मंदिर में हुई चोरी और श्रद्धालुओं की आस्था पर पहुंची गंभीर चोट के विषय में मौन साधे हुए हैं. उनका यह मौन अनेक स्वाभाविक प्रश्न और संदेह उत्पन्न करता है.
- हमारी मांग है कि महाकाल मंदिर, उज्जैन, रामराजा मंदिर, ओरछा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित देश के प्रमुख धर्मस्थलों और उनसे जुड़े ट्रस्टों तथा सार्वजनिक परियोजनाओं में नियमित स्वतंत्र ऑडिट हो.