ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह क्यों छोड़ रहे राज्यसभा सीट, जानिए मोह भंग की हिडन स्टोरी

राज्यसभा की कुर्सी छोड़ने का ऐलान करने के बाद सुर्खियों में दिग्विजय सिंह, हर तरफ ये चर्चा है अब किस रूप में नजर आएंगे दिग्विजय.

DIGVIJAY SINGH POLITICAL JOURNEY
दिग्विजय सिंह क्यों छोड़ रहे राज्यसभा सीट, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 8:15 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 8:59 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: दिग्विजय सिंह आसानी से कुछ भी नहीं छोड़ते और जब छोड़ते हैं तो उसके गहरे सियासी मायने और रणनीति भी होती है. जनवरी 2026 में जिस तरह बेहद आसानी से दिग्विजय सिंह ने ये साफ किया कि मैं राज्यसभा की अपनी कुर्सी खाली कर कर रहा हूं. असल में दिग्विजय सिंह की राज्यसभा में कांग्रेस के बाकी कद्दावरों को आगे आएं, लाभ उठाएं का ये ऑफर क्या इतना ही आसान रहा होगा. 2003 के पहले के 10 साल में घोषित रूप से और 2018 के डेढ़ साल के कार्यकाल में अघोषित रूप से जिनके हाथ में सत्ता की डोर रही हो, क्या दिग्विजय इतनी आसानी से जगह छोड़ देने के आदी हैं.

मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने तेजी से उठ रहा ये सवाल उतनी ही रफ्तार से ये कयास भी बढ़ रहे हैं कि खुद दिग्विजय अपने लिए क्या भूमिका बना रहे हैं. पार्टी आलाकमान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस सबसे मजबूत किलेदार के लिए क्या सोच रखा है. 23 साल पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में मिस्टर बंटाधार की जमीन बनाकर और दिग्विजय को टारगेट करते हुए सत्ता में आई थी, दो दशक बाद क्या दिग्विजय पार्श्व में रहकर उसी पिच पर कांग्रेस के लिए नई प्रस्तावना लिखेंगे.

दिग्विजय सिंह का नया ठिकाना क्या

दिग्विजय सिंह राज्यसभा की कुर्सी खाली कर रहे हैं, लेकिन उनका नया ठौर क्या होगा. ये सवाल बीजेपी के खेमे से ज्यादा कांग्रेस के गलियारों में है. वजह ये है कि दिग्विजय का मूव बाकियों की राजनीति पर भी परोक्ष रुप से प्रभाव डाल ही जाता है. तो जिस समय आसानी से दिग्विजय सिंह ने अपनी राज्यसभा की कुर्सी कांग्रेस के बाकी किलेदारों के खाली कर दी है. तब दिग्विजय सिंह के नए एलान पर सबकी निगाहे हैं. हालांकि अंदरखाने ये बात तकरीबन तय हो चुकी है कि अब दिग्विजय सिंह अगले तीन साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की खोई जमीन लौटाने में लगाएंगे.

दिग्विजय सिंह पर बीजेपी-कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

अकेले दिग्विजय सिंह जिनके लिए कहा जाता है कि अब भी कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता को वे नाम से जानते हैं. उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी संगत में पंगत जैसे प्रयोग किए थे, जिसमें पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी कार्यकर्ता से पार्टी को मजबूती दिलाई जा सके. तो फिर सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह का अगले 3 साल का एक्शन प्लान क्या होगा. राज्यसभा छोड़ देने के बाद राष्ट्रीय राजनीति से वापसी किस तरह होगी.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "दिग्विजय सिंह उन राजनेताओं में से हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि अगर वे किसी के कंधे पर हाथ भी रख रहे हैं, तो उसके मायने हैं. तो इस लिहाज से समझिए कि जितनी आसानी से दिग्विजय मीडिया को बयान दे रहे हैं कि मैं इतना जानता हूं कि मैं ये जगह खाली कर रहा हूं. कांग्रेस की सियासत में इस वाक्य तक दिग्विजय सिंह के आने की सियासत इतनी आसान नहीं रही है.

ये पार्टी में लिखी हुई पटकथा का एक तय संवाद है, जो मीडिया के सवाल के पहले जवाब में आ गया, लेकिन ये भी सही है कि दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका गढ़ना जानते हैं. वो जो भी करें राजनीति उसका एक अनिवार्य पक्ष होती है. तो इस लिहाज से क्या ये वेट एण्ड वॉच के साथ नजरे जमाने का वक्त है कि जिस मध्य प्रदेश में दिग्विजय ने कांग्रेस के राज के साथ सत्ता के स्वर्णिम 10 साल देखे थे, उस राज्य में कांग्रेस के सिमटते वजूद के लिए किस तरह की संजीवनी दिग्विजय लेकर आते हैं. कयासों में दौड़ रही दिग्विजय की कांग्रेस को रिवाइव करने की यात्राएं क्या वाकई जमीन पर उतरेगी. इसके लिए फिलहाल प्रतिक्षा करनी होगी."

DIGVIJAY RETURN MP POLITICS
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)

क्या फिर पांव-पांव कांग्रेस को जोड़ेंगे दिग्विजय

2018 के विधानसभा चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे. ये पूरी तरह से धार्मिक यात्रा थी, लेकिन इस धार्मिक यात्रा का एक सियासी रोडमैप भी था. 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले निकली इस यात्रा में दिग्विजय सिंह गुजरात की 20 सीटों के साथ मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों को कवर कर रहे थे. 33 हजार किलोमीटर की ये यात्रा कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क के साथ सद्भाव की भी यात्रा थी. जब 2018 के चुनाव नतीजे आए और अप्रत्याशित कांग्रेस की सरकार बनी तो इस जीत में दिग्विजय सिंह की पदयात्रा का भी असर था.

हालांकि जब इसी तरह की परिक्रमा बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह ने की तो वो राजगढ़ में ये पदयात्रा उनकी जीत का रास्ता तैयार नहीं कर पाई थी. दिग्विजय सिंह जमीनी नेता हैं और चुनावी रणनीति भी उसी ढंग से बनाते हैं. राजगढ़ की लोकसभा सीट पर भी वे हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते थे. 33 साल बाद अपने सियासी गढ़ में साख बचाने दिग्विजय सिंह ये चुनाव लड़ा था.

इस सीट पर 2024 के पहले 1991 में वे चुनाव मैदान में उतरे थे. 5 जनवरी से प्रदेश कांग्रेस के पुर्नगठन के लिए जमीनी काम दिग्विजय सिंह ने शुरू कर दिया है. उन्होंने शुरुआत सीहोर जिले के खेरी गांव से की. वे गांव में लोगों से मिले और रात्रि विश्राम भी गांव में ही किया.

तो क्या वाकई दिग्विजय तय स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं

दिग्विजय सिंह राज्यसभा नहीं जाएंगे. ये उनका निजी फैसला है या राहुल गांधी के उस संगठन सृजन अभियान का एक्सटेंशन, जिसमें अब पार्टी को जमीन से दोबारा खड़े करने की चुनौती है. जिसमें पहली बार जिलाध्यक्ष को सबसे ज्यादा पावर दिए गए. राहुल गांधी के रिफार्म में अब बागडोर नए हाथों को सौंपी जा रही है. मध्य प्रदेश काफी पहले इसकी मिसाल बन गया था. जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जीतू पटवारी को मौका दिया गया. तो ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पार्टी का फ्रंटलाइन चेहरा बनने के बजाए पीछे से पार्टी को मजबूती देने की होगी.

तो क्या दिग्विजय नया जाल बिछा रहे हैं

बीजेपी का ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ने वालों में से नहीं है. अगर उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ी है, तो इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहते हैं, "दिग्विजय सिंह राज्यसभा सीट छोड़ेंगे ये सुनकर विश्वास नहीं होता. अग्रवाल कहते हैं, दिग्विजय सिंह की राजनीतिक सूझबूझ आज भी कांग्रेस में जिंदा है. उस नजरिए से देखिए तो या तो ये उनकी दबाव बनाने की रणनीति है या फिर उनके बाद जो संभावित नेता हैं, संभवत उनके लिए पहले से एक जाल बिछाना है."

उधर कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह की राजनीति का यही अंदाज है. कांग्रेस नेता भूपेन्द्र गुप्ता बीजेपी के तंज पर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जीवन षड़यंत्र का इतिहास है. दिग्विजय सिंह ने जब कहा था कि मैं 10 साल कोई पद नहीं लूंगा. तब भी ये लोग ऐसी ही बातें करते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसे सच करके दिखा दिया. बीजेपी ने आज तक कोई संकल्प सच करके दिखाया हो तो बता दें. असली षड़यंत्रकारी तो बीजेपी है."

तो क्या दिग्विजय की सियासी हसरत नहीं रही बाकी

सवाल ये भी है कि इसी राज्यसभा सीट पर मची खींचतान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 14 बरस के वनवास बाद मिली सत्ता गंवानी पड़ी थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ कांग्रेस के विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं की फौज का भी झटका देकर गए थे. तो जिस कुर्सी पर डटे रहने वाले दिग्विजय के इस निस्प्रह भाव की वजह क्या है.

पहले भोपाल फिर राजगढ़ दो लोकसभा सीटों पर अपना चुनावी इम्तेहान दे चुके दिग्विजय क्या ये मान चुके हैं कि ये मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाने का सही समय है. पांच दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति के सेंटर पाइंट बने दिग्विजय 2014 में राज्यसभा सांसद बने थे. कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं. क्या दिग्विजय सिंह कोच की भूमिका में नए खिलाड़ियों को दांव सिखाएंगे.

Last Updated : January 15, 2026 at 8:59 PM IST

TAGGED:

RAJYA SABHA MP DIGVIJAY SINGH
DIGVIJAY QUIT RAJYA SABHA SEAT
DIGVIJAY RETURN MP POLITICS
DIGVIJAY RAJYA SABHA TERM
DIGVIJAY SINGH POLITICAL JOURNEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.