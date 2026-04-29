ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह से मांगा समय, पत्र लिखकर किस बात पर जताई गहरी चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह को लिखा पत्र, बासमती चावल और जैविक कपास का उठाया मुद्दा, दोनों फसलों की GI टैग की मांग.

DIGVIJAY SINGH LETTER SHIVRAJ SINGH
दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह से मांगा समय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में उत्पादित होने वाले बासमती चावल और जैविक कपास का एक बार फिर मुद्दा उठाया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर प्रदेश में पैदा होने वाले बासमती चावल और जैविक कपास से जुड़े गंभीर मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक की मांग की है. दिग्विजय सिंह ने दोनों फसलों की जीआई टैगिंग के संबंध में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय कृषि मंत्री से एपीडा प्रबंधन की बैठक के लिए समय मांगा है. दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को पूर्व में राज्यसभा में भी उठा चुके हैं.

दिग्विजय सिंह ने कहा-मिलीभगत से साख हो रही खराब

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल उत्पादक किसान पिछले कई वर्षों से जीआई टैग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. जीआई टैग न मिलने के कारण अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को अपने राज्य के नाम से निर्यात कर रहे हैं, जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है.

इसी तरह जैविक कपास के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ व्यापारियों, प्रमाणन एजेंसियों एवं संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से साधारण बीटी कपास को ऑर्गेनिक कपास के रूप में प्रमाणित कर निर्यात किया गया है. इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल वास्तविक जैविक किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख भी प्रभावित हुई है.

Digvijay Singh letter Shivraj Singh
दिग्विजय सिंह ने लिखा पत्र (ETV Bharat)

राज्यसभा में उठा चुके मामला

दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि वह इन दोनों मुद्दों को पहले भी राज्यसभा में उठा चुके हैं. इस संबंध में प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों को भी पत्र लिख चुके हैं, इसके बावजूद अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है. प्रस्तावित बैठक में बासमती चावल की जीआई टैगिंग व जैविक कपास के उत्पादन और निर्यात प्रणाली में सुधार जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रस्ताव रखा गया है.

दिग्विजय सिंह ने आग्रह किया है कि इस बैठक के माध्यम से दोनों मुद्दों पर ठोस और निर्णायक समाधान की दिशा में पहल की जाए. उन्होंने उम्मीद जताई है कि केन्द्र सरकार किसानों के हितों को देखते हुए इस बैठक के लिए समय निर्धारित करेगी, ताकि प्रदेश के किसानो को फायदा मिल सके.

TAGGED:

MP BASMATI RICE GI TAG DEMAND
MP ORGANIC COTTON GI TAGS DEMAND
DIGVIJAY SINGH ON BASMATI RICE
DIGVIJAY SINGH WANT MEET SHIVRAJ
DIGVIJAY SINGH LETTER SHIVRAJ SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.