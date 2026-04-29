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दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह से मांगा समय, पत्र लिखकर किस बात पर जताई गहरी चिंता

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में उत्पादित होने वाले बासमती चावल और जैविक कपास का एक बार फिर मुद्दा उठाया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर प्रदेश में पैदा होने वाले बासमती चावल और जैविक कपास से जुड़े गंभीर मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक की मांग की है. दिग्विजय सिंह ने दोनों फसलों की जीआई टैगिंग के संबंध में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय कृषि मंत्री से एपीडा प्रबंधन की बैठक के लिए समय मांगा है. दिग्विजय सिंह इस मुद्दे को पूर्व में राज्यसभा में भी उठा चुके हैं.

दिग्विजय सिंह ने कहा-मिलीभगत से साख हो रही खराब

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल उत्पादक किसान पिछले कई वर्षों से जीआई टैग की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. जीआई टैग न मिलने के कारण अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को अपने राज्य के नाम से निर्यात कर रहे हैं, जिससे राज्य के किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है.

इसी तरह जैविक कपास के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ व्यापारियों, प्रमाणन एजेंसियों एवं संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से साधारण बीटी कपास को ऑर्गेनिक कपास के रूप में प्रमाणित कर निर्यात किया गया है. इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल वास्तविक जैविक किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख भी प्रभावित हुई है.