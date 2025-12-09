ETV Bharat / state

तानसेन की खातिर दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, संसद में उठा चुके सवाल

दिग्विजय सिंह ने संगीत सम्राट तानसेन के जन्मस्थान और साधना स्थल बेहट ग्वालियर के संरक्षण की मांग की. सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र.

दिग्विजय सिंह ने तानसेन के जन्मस्थान और साधना स्थल को सहेजने की मांग की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 2:03 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगीत सम्राट तानसेन की यादों को सहेजने के लिए को चिट्ठी लिखी है. ये यादें ग्वालियर में उनके जन्मस्थान और साधना स्थल बेहट से जुड़ी हैं. दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को इस बारे में एक पत्र लिखा है. तानसेन की जन्मस्थली और समाधि स्थल के संरक्षण के लिए दिग्विजय संसद में भी ये सवाल उठा चुके हैं.

तानसेन की खातिर दिग्विजय ने लिखी सीएम को चिट्ठी

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संगीत सम्राट तानसेन के जन्मस्थान के साथ उनकी साधना स्थल बेहट ग्वालियर के लिए संरक्षण के साथ उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराने और उसके विकास के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है.

ग्वालियर के बेहट में स्थित तानसेन का मकबरा (ETV Bharat)

इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले में तानसेन की जन्मस्थली असल में विश्व की धरोहर है. ध्रुपद परंपरा के जो गायक हैं उनके लिए तो ये तीर्थ की तरह है. उसका निरंतर रखरखाव नहीं होने और यहां बढ़ते अतिक्रमण की वजह से ये स्थान उपेक्षा का शिकार हो रहा है. जिससे संगीत प्रेमियों एवं नवोदित कलाकारों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं.

2024 में पीएम को लिखी चिट्ठी, संसद में उठाया सवाल

दिग्विजय सिंह ने इस पत्र में बताया कि इससे पहले इस विषय पर उन्होंने दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर इस स्थल को अतिक्रमण-मुक्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित घोषित करने का आग्रह किया था. इसके बाद 13 फरवरी 2025 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 94 के माध्यम से भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया था.

तानसेन की जन्मस्थली के संरक्षण की मांग (ETV Bharat)

राज्यसभा में प्राप्त उत्तर के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा तानसेन की जन्मस्थली के संरक्षण एवं विकास संबंधी कोई प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग को नहीं भेजा गया है.

एएसआई को भेजा जाए औपचारिक प्रस्ताव

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव से ये आग्रह किया है कि तानसेन की जन्मस्थली बेहट को संरक्षित और विकसित करने के लिये राज्य सरकार की ओर से एएसआई को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाए. इसके अलावा राज्य सरकार अपने स्तर पर इस धरोहर को बचाने के लिए जो कदम उठा सकती है वे कदम तत्काल उठाए जाएं. उन्होंने लिखा कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के नक्शे पर पहचान देने वाला स्थल है. इसका संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए.

