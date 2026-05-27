ETV Bharat / state

पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर दिग्विजय सिंह का बयान, ब्रिटिश हुकूमत से की बीजेपी की तुलना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि "जितने भी युवा हैं, उनको भारत एक खोज को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए. जब तक आप भारत को नहीं पढ़ेंगे... भारत का क्या इतिहास है, क्या विचार है ? महात्मा गांधी, नेहरू गांधी की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करके आगे काम नहीं किया जा सकता. आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार प्रसांगिक है. आज वैज्ञानिक सोच की जरूरत है.

आज जो हुकूमत देश में चल रही है, उसकी तुलना उस दौर के ब्रिटिश हुकूमत से की जा सकती है. यहां आज भी वही हालत हैं. किसी ने भी अपनी बात मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बोला तो क्या होगा, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में जिसका उल्लेख कराया, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है.

भोपाल: राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से की है. कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उस दौर की आज के हालात से तुलना करेंगे तो नेहरूजी जैसे कितने व्यक्ति होंगे, जिन्होंने ऐसे परिवेश में जीवन जिया, विदेश में पढ़े हों और फिर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई.

आज जो हमारे प्रधान सेवक हैं, उन्होंने अंधविश्वास को ऊपर उठाकर अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, यह अपने लिए चिंता का विषय है. वह कितना ही श्रेय ले लें, लेकिन यह तब संभव हुआ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान को आगे रखा. आज पूरे विश्व में भारत की पहचान और इज्जत है. आज हम उस समय खड़े हुए हैं, जहां हमारे सामने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और पार्टी की भी चुनौतियां हैं.

जीवन के मूल आधार को खंडित करने का प्रयास

जरा 1920 से 1947 तक और 1947 से लेकर अब 2026 तक का चित्रण कीजिए. किस तरह और किस हालात से हम लोग गुजरे और अब किस हालात से गुजर रहे हैं. विचारधारा की लड़ाई हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. नेहरू, गांधी की विचारधारा सनातन धर्म और संस्कृति को बताती है. जहां सांम्प्रदायिक सदभाव और वसुधैव कुटुम्बकम् हमारे जीवन के मूल आधार रहा है. इस विचार को यह लोग खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमारे सामने बड़ी चुनौती है.

टीम के रूप में काम करते थे पटेल और नेहरू-दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के रहन-सहन को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं, जिसमें सत्यता नहीं है. आज विचार कीजिए आज ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जिसने इतने सभ्रांत परिवार होने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करने का फैसला किया. उन्होंने अपने परिवार को भी इसमें शामिल किया.

मौजूदा सरकार द्वारा किस तरह से विदेश नीति चलाई जा रही है और हम किस तरह से एक देश के उन सब बातों में मजबूरी में सहमति देनी पड़ रही है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से हावी होना चाहते हैं.

यदि आज नेहरू होते तो क्या इसे स्वीकार करते. देश में एक विचारधारा हावी होती जा रही है, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में किस तरह का विवाद था, उसको इस तरह से प्रस्तुत किया, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि इन दोनों के बीच मतभेद था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू ने हमेशा एक टीम के रूप में काम किया.