भ्रष्टाचार पर प्रहलाद पटेल की दो टूक, मुझे दिग्विजय सिंह की चुनौती स्वीकार, बोले-साबित करें

मध्य प्रदेश की पंचायतों में भ्रष्टाचार पर दिग्विजय सिंह ने पंचायत एंव ग्रामीण विकास मंत्री पर लगाए आरोप. प्रहलाद पटेल ने चुनौती की स्वीकार.

भ्रष्टाचार पर प्रहलाद पटेल की दो टूक, मुझे दिग्विजय सिंह की चुनौती स्वीकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:59 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 9:09 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश की पंचायतों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल आमने-सामने आ गए हैं. दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रहलाद पटेल के कार्यकाल में खुलेआम 20 फीसदी दे जाओ और काम ले जाओ की व्यवस्था चल रही है. कई सरपंचों को पैसे देने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है. दिग्विजय सिंह के आरोपों पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे साबित करने की दिग्विजय सिंह को चुनौती दी है.

दिग्गी ने क्या लगाए आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि "22 साल बाद बीजेपी को पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने की याद आई है. मुझे लगता था कि अधिकार इस तरह के दिए जाएंगे कि अधिकारी जन प्रतिनिधियों के नीचे आएंगे. जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों को निरीक्षण का अधिकार तो दिया गया लेकिन निरीक्षण पर कार्रवाई करने का अधिकार अधिकारी को दिया गया है.

मुख्यमंत्री तो उज्जैन से हैं और शहरी पृष्ठभूमि से हैं लेकिन प्रहलाद पटेल से मुझे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि वह ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं. लेकिन मुझे दुख है कि उनके कार्यकाल में खुलेआम प्रदेश स्तर पर जो पैसा पंचायतों को सीधा जाना चाहिए लेकिन पुरानी व्यवस्था अभी भी लागू है."

दिग्विजय सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पर लगाए आरोप (ETV Bharat)

दिग्विजय सिंह ने पूर्व पंचायत मंत्री का दिया हवाला

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि "पूर्व पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने सिस्टम बना दिया था कि 20 फीसदी दे जाओ और काम ले जाओ. यह व्यवस्था आज भी लागू है. मेरे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कई सरपंच हैं, जिन्होंने एडवांस में 20 फीसदी राशि जमा कर दी लेकिन पैसा नहीं मिल पाया. मुख्यमंत्री और मंत्री इतना तो कर दें कि जिनका पैसा बीजेपी के खजाने में जमा हो गया है तो कम से कम उनकी राशि जारी कर दी जाए."

दिग्विजय सिंह ने प्रहलाद पटेल को दी चुनौती

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "मैं मंत्री प्रहलाद पटेल को चुनौती देता हूं कि आइए मुझसे बहस कर लीजिए. मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस- भाजपा. यह बीजेपी-कांग्रेस की बात नहीं है, यह पंचायत के अधिकार की बात है. पंचायत के साथ नगर पालिका, नगर निगम की भी बात करनी चाहिए. यहां भी अधिकारियों का पूरा कब्जा है. न तो कोई पार्षदों की सुन रहा है और न ही जनपद अध्यक्ष और सरपंचों की."

प्रहलाद पटेल ने स्वीकार की दिग्विजय सिंह की चुनौती

दिग्विजय सिंह के बयान और आरोपों के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "मुझे दिग्विजय सिंह से कम से कम विकास की सलाह तो नहीं चाहिए लेकिन उन्हें चुनौती जरूर है कि यदि वे 20 फीसदी की बात करते हैं इन दो वर्षों में, तो मुझे लगता है कि वे चुनौती स्वीकार करें या मुझे चुनौती दें." दिग्विजय सिंह द्वारा चुनौती दिए जाने के सवाल पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "दिग्विजय सिंह की चुनौती मुझे किसी भी मंच पर आने के लिए स्वीकार है."

