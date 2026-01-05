ETV Bharat / state

धोती-कुर्ता पहन क्रिकेट के मैदान में उतरे खिलाड़ी, लगाए चतुष्कम्-षठकम्

भोपाल: क्रिकेट को लेकर हर वर्ग में दीवानगी है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्रिकेट का अनोखा टूर्नामेंट शुरू हुआ है. इसमें क्रिकेट खेलने खिलाड़ी मैदान में लोअर-टीशर्ट में नहीं, बल्कि धोती-कुर्ते में उतरे. कॉमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि संस्कृत में की जा रही है. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए परशुराम कल्याण बोर्ड द्वारा यह महर्षि मेत्री मैच क्रिकेट श्रृंखला-6 कराई जा रही है. इसमें संस्कृत, वेदपाठी और कर्मकांडी ब्राह्मणों की क्रिकेट टीमों को उतारा गया है. क्रिकेट का फाइनल मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा.

प्रदेश भर की 27 टीमें ले रही हिस्सा

इन अनोखे क्रिकेट में खिलाड़ी धोती-कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे और कॉमेंट्री संस्कृत में हुई. दर्शकों ने भी इसका खूब आनंद उठाया. परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने बताया कि "इस अनोखे टूर्नामेंट में प्रदेश भर की 27 टीमें मैदान में उतरी हैं. सभी टीमों में कर्मकांडी ब्राह्मणों के अलावा वेदपाठी और संस्कृत के छात्र हैं. इस अनोखे क्रिकेट के आयोजन का यह छठा साल है. इसका उददेश्य है कि लोग संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षित हों.

इसके लिए क्रिकेट की कॉमेंट्री हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि संस्कृत में की जा रही है. जैसे क्रिकेट को क्रिकेट नहीं, बल्कि कन्दुकक्रीड़ा कहा जाता है. बॉल को कन्दुकम् और बैट को बैट कहा जाता है.

क्रिकेट से जुड़े कुछ संस्कृत शब्द इस प्रकार हैं-

क्रिकेट - कन्दुकक्रीड़ा

बॉल - कन्दुकम्

पिच - क्षिप्या

विकेट कीपर - स्तोभरक्षकः

बेट्समैन - वल्लकः

बॉलर - गेन्दकः

रन आउट - धाविन्नष्टम्

कैच आउट - गृहीतः

शॉर्ट पिच - अवक्षिप्तम्