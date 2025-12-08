ETV Bharat / state

भोपाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सेबनुमा बम फूटा तो मोहन सरकार बैकफुट पर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस हुई हमलावर तो बीजेपी सरकार की ओर से कुपोषण को लेकर तस्वीर साफ की गई.

Madhya pradesh malnutrition
कुपोषण पर कांग्रेस के हमले का जवाब दिया डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 6:14 PM IST

भोपाल : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के बयान पर गरमाई सियासत और उठे सवाल के बाद अब डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने जवाब दिया है. केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया था "मध्य प्रदेश में 50 लाख बच्चों ने 5वीं क्लास तक सेब देखा भी नहीं होगा, खाना दूर की बात है." कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवाल उठा दिया "20 साल तक बीजेपी की सत्ता के बाद उसी के केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया."

बचाव में उतरे डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल

कांग्रेस के हमले के बाद डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि कुपोषण की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं और कैसे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार हुआ है. "प्रदेश में शिक्षा एवं कुपोषण सहित प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार स्थितियों को बेहतर करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का काम केवल आरोप लगाना है और आरोप लगाते जरूर हैं लेकिन वह भी यह समझ रहे हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मातृ मृत्यु दर 175 थी, वह अब 142 पर आ गई है और शिशु मृत्यु दर 50 से अधिक थी, वह अब 37 पर आ गई है."

सरकार के बचाव में उतरे डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल (ETV BHARAT)

कुपोषण मिटाने के लिए सरकार प्रयासरत

राजेंद्र शुक्ल ने बताया "कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री खाद्यान योजना जैसी अनेक योजनायें चल रही हैं और स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं. आरोप लगाना आसान है, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसे पूरी निष्ठा से निभा रही है."

Madhya pradesh malnutrition
जीतू पटवारी ने पूछा- 50 लाख बच्चे कहां गए (ETV BHARAT)

जीतू पटवारी ने पूछा- 50 लाख बच्चे कहां गए

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "2017-18 में प्रदेश में एक करोड़ साठ लाख बच्चे थे. बजट शिक्षा विभाग का 7 हजार करोड़ था. जो 2024-25 में बढ़कर 37 हजार करोड़ हो गया लेकिन हैरत की बात है कि 50 लाख बच्चे कम हो गए. सवाल ये है कि ये 50 लाख बच्चे गए कहां. और इनके हिस्सा का जो राशन था, वह कहां गया, किसने खाया. 50 लाख बच्चे कहां गायब हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए. ये भी जांच होना चाहिए कि बजट 5 गुना बढ़ गया लेकिन बच्चों को ना बादाम मिल रहा है ना अंजीर."

जीतू पटवारी ने स्कूलों की बदहाली बताई

जीतू पटवारी ने कहा "बच्चों ने अपनी आंखों से सेब तक नहीं देखा, ये बयान भी केन्द्रीय मंत्री दे रहे हैं." पटवारी ने आंकड़े गिनाते हुए कहा "प्रदेश के एक हजार 400 स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं. 25 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां पर विज्ञान और गणित के टीचर ही नहीं हैं. 10 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां प्रिसिंपल ही नहीं हैं."

भोपाल में क्या बोल गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रम में भोपाल पहुंचे थे. यहां उन्होंने दावे के साथ ये कहा "मध्यप्रदेश में डेढ करोड़ स्कूली बच्चों में 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने 5वीं क्लास तक सेब नही देखा होगा. अंजीर भी उनके जीवन में 10वीं कक्षा के बाद ही आई हो." उन्होंने गुलदस्ते से स्वागत के चलन पर भी सवाल उठाया था.

