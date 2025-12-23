ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028 से पहले 18 गांव पर्यटन गांव बनेंगे, मध्य प्रदेश में 1 साल में आये 14 करोड़ पर्यटक

भोपाल: मध्य प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेन्द्र लोधी ने बताया कि सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन के 18 गांवों को पर्यटन गांव घोषित किया जा रहा है. इसके अलावा 180 होम स्टे बनाए जाने की भी योजना है. मंत्री लोधी ने बताया कि "बीते एक साल में मध्य प्रदेश में 14 करोड़ पर्यटक आए, जो देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है." संस्कृति पर्यटन और धर्मस्व विभाग के 2 साल के कामों का लेखा जोखा पेश कर रहे मंत्री धर्मेन्द्र लोधी ने बताया कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश में 900 करोड़ की लागत से 20 नए सांस्कृतिक धार्मिक लोक बनाए जाएंगे."

मंत्री धर्मेन्द्र लोधी ने बताया, "मध्य प्रदेश में 450 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. इसके अलावा पीएम श्री वायु सेवा में एक साल में 10 हजार पर्यटकों को सैर कराई गई. फिलहाल मध्य प्रदेश में 400 होम स्टे हैं. जबकि आने वाले एक वर्ष में 1000 से अधिक होम स्टे बनाए जाने की तैयारी है, जो 400 होम स्टे बनाए गए उनसे ग्रामीणों ने 7 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया है."

ओरछा, माण्डू भेड़ाघाट होंगे विश्व धरोहर

भारत के कुल 69 यूनेस्को साइट्स में से 15 धरोहर मध्य प्रदेश में हैं. मंत्री लोधी ने बताया, "ओरछा माणडू और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के नॉमिनेशन डोजियर यूनेस्को में पेश किया गया है. इसी तरह से भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट भी प्रक्रिया में हैं." उन्होंने बताया कि "ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक की सूची में सम्मिलित किया गया है. इसी तरह भोपाल को सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पर क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल करवाए जाने का प्रस्ताव है. वहीं, भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी ने मध्य प्रदेश की 3 विरासत भगोरिया, आदिवासी नृत्य गोंद, आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है."

900 करोड़ के नए धार्मिक लोक

मंत्री धर्मेन्द्र लोधी ने बताया, "मध्य प्रदेश में 900 करोड़ से अधिक में 20 सांस्कृतिक धार्मिक लोक बनाए जा रहे हैं. जिनमें ओरछा में राम राजा लोक के पहले चरण का काम अंतिम स्तर पर है. सलकनपुर में देवी लोक फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. जबकि जानापाव, दतिया, जामसांवली और अमरकंटक में भी अगले 2 वर्षों में धार्मिक लोक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे."