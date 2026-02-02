ETV Bharat / state

लिसियांथस की बादशाहत! न कांटे न मेहनत, खेती में सलाना 20 लाख कमाई दे रहा मैक्सिकन गुलाब

मध्य प्रदेश में मैक्सिकन फूल दे रहा गुलाब को टक्कर, खेती में सलाना कमाई 20 लाख तक, धार के किसानों की प्रदेश में पहली खेती.

FARMERS EARNING LISIANTHUS FLOWER
खेती में सलाना 20 लाख कमाई दे रहा मैक्सिकन गुलाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 5:24 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 5:48 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में किसानों के फूल अब कमाई का जरिया बन रहे हैं. प्रदेश में किसान गेंदा, लिली, गुलाब जैसे फूलों की खेती कर रहे हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार धार जिले के बदनावर के 4 किसानों द्वारा उगाया गया मैक्सिकन मूल का लिसियांथस गुलाब को कड़ी टक्कर दे रहा है. मध्य प्रदेश का मौसम इसके पौधों को खूब रास आया है और अब यह गुलाब से ज्यादा उपज दे रहा है. एक एकड़ में इससे करीबन 20 लाख रुपए तक की सालाना कमाई हो रही है.

दो माह में बेचे 2 लाख के फूल
धार जिले के बदनावर के रूपाखेड़ा के किसान मोहनलाल पाटीदार ने बताया कि, ''पिछले तीन सालों से वे गुलाब और गेंदा की खेती करते आए हैं, लेकिन गांव के करीबन आधा दर्जन किसानों ने 10 एकड़ पर इस बार लिसियांथस की खेती शुरू की. शुरूआत में डर था कि कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए मैंने आधे एकड़ में इसके करीबन 20 हजार प्लांट लगाए थे, लेकिन इसके फूल गुलाब से ज्यादा फायदा दे रहे हैं.

कमाई का जरिया बन रहा लिसियांथस गुलाब (ETV Bharat)

इस साल अभी तक करीबन 2 लाख रुपए के फूल बेच चुके हैं. इस फूल की डिमांड इंदौर के अलावा जयपुर, पुणे में जबरदस्त है.'' धार जिले के उद्यानिकी अधिकारी नीरज सांवलिया बताते हैं कि, ''मैक्सिकन मूल का होने की वजह से इस पौधे को गर्म मौसम रास आया है.''

बिना छंटाई 2 साल तक देता है फूल
लिसियांथस की प्रदेश में पहली बार बदनावर के एक गांव में करीबन 10 एकड़ पर खेती कराई जा रही है. एक एकड़ में इसके करीबन 40 हजार प्लांट लगते हैं. इसकी खास बात यह है कि एक बार लगाने पर यह दो साल तक चलता है. इसे गुलाब की तरह हर साल काटना, छांटना नहीं पड़ता. इससे लेबर की कॉस्ट भी कम आती है. इसके अलावा इसमें कांटे नहीं होते.

FLOWER FARMING MADHYA PRADESH
लिसियांथस फूल की खासियत (ETV Bharat)

इस वजह से फूलों की तुड़ाई आसान होती है. इसकी पत्ती भी आकर्षक होती है, गुलाब की तरह यह ब्लू, ब्लू-व्हाइट, पिंक, यलो जैसे कई कलर में आता है. यह फूल ज्यादा टिकाऊ होने की वजह से डेकोरेशन में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है. जयपुर, दिल्ली, पुणे तक बदनावर से यह फूल भेजा जा रहा है.

फूलों के उत्पादन में एमपी दूसरे नंबर पर
प्रदेश में फूलों की खेती की तरफ किसानों रूझान का तेजी से बढ़ रहा है. भोपाल से गुनगा ग्राम के अजय राजपूत पिछले तीन सालों से गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं. वे कहते हैं कि, ''एक एकड़ में 60 क्वंटल का उत्पादन हो रहा है. सोयाबीन से कई गुना मुनाफा दे रहा है.'' खाद प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी विभाग के कमिश्नर अरविंद दुबे कहते हैं कि, ''प्रदेश में करीबन 50 हजार हेक्टेयर पर फूलों की खेती हो रही है.''

Flower Farming Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश में पहली बार खेती (ETV Bharat)

फूलों में सबसे ज्यादा खेती किसान मैरीगोल्ड की करते हैं. प्रदेश में साल 2024-25 में 3.32 लाख मेट्रिक टन गैंदा का उत्पादन हुआ है. मध्य प्रदेश ने फूलों के उत्पादन के मामले में अब कर्नाटक राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है. करीबन 5 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा पुष्प उत्पादक राज्य बन गया है. तमिलनाडु में 6.23 लाख मैट्रिक टन फूलों का उत्पादन हो रहा है.

Lisianthus Flowers Uses
गुलदस्ते और सजावट में होता है लिसियांथस फूल का उपयोग (ETV Bharat)

विदेश तक जा रहा मध्य प्रदेश का फूल
मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा फूल देश के कई राज्यों के अलावा विदेश तक अपनी खुशबू बिखेर रहा है. गुना जिले में पैदा हो रहा गुलाब विदेश तक जा रहा है. प्रदेश में गुलाब की खेती के मामले में गुना तेजी से उभरा है. गुना में 63 हेक्टेयर में सिर्फ गुलाब की खेती हो रही है. साल 2024-25 में गुना में 189 मैट्रिक टन गुलाब का उत्पादन हुआ है.

DHAR FARMERS CULTIVATE LISIANTHUS
धार के किसानों की प्रदेश में पहलीस बार खेती (ETV Bharat)
MEXICAN FLOWER LISIANTHUS FARMING
मैक्सिकन फूल दे रहा गुलाब को टक्कर (ETV Bharat)

गुलाब के खेती करने वाले अनिमेश श्रीवास्तव बताते हैं कि, ''गुना में इजराइली वैरायटी का फूल उगाया जाता है. हम इसमें 8 वैरायटी के फूल उगाते हैं. वह करीबन पौने 2 एकड़ पर पॉलीहाउस में गुलाब की खेती कर रहे हैं. इसमें करीबन सेल 20 लाख रुपए तक है.'' उधर गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल कहते हैं कि ''गुना जिले में गुलाब मंडी बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कई तरह के फूलों को बेचा जा सके और किसानों को भी अच्छा दाम मिल सके.''

