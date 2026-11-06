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भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा, मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं

भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा ( ETV BHARAT )

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की धनतेरस से हुई शुरुआत के साथ प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा की और प्रदेश वासियों के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य के साथ सुख समृद्धि की कामना की. मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री कराने वाले लाभार्थियों को भी बधाई दी.

मोहन यादव ने राज्यपाल को दी मंगलकामनाएं