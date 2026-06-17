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मंदिरों में चोरी रोकने देवकीनंदन ठाकुर का फुल फ्रूफ प्लान, कहा-चवन्नी की भी नहीं होगी हेराफेरी

भोपाल में चल रहे भागवत कथा के कार्यक्रम में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अपने उस फुल प्रूफ प्लान का खुलासा किया जिसमें धार्मिक स्थलों से चवन्नी की भी चोरी नामुमकिन है. उन्होंने यहां बयान दिया और कहा कि मंदिर के धन को चुराने वाले 60 हजार वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है, ऐसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख है.

भोपाल: अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी में अब एसआईटी से जांच करवाई जा रही है. इसे लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि अयोध्या के राम मंदिर समेत देश भर के ऐसे धार्मिक स्थलों में इस तरह की चोरी रोकने किस तरह की रणनीति और प्लान जरुरी है.

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इन दिनों भोपाल में है. भागवत कथा करने वे भोपाल आए हैं. जैसा कि उनके साथ रहा है कि वे भागवत के साथ सम सामयिक विषयों पर अपने विचार भी रखते हैं और विवादित बयान देने से भी नहीं चूकते. भोपाल में भी कथा के बीच में अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी का मामला आ गया.

राम मंदिर में दान राशि की चोरी से देवकीनंदन ठाकुर नाराज (ETV Bharat)

देवकीनंदन ठाकुर श्रद्धालुओं से पूछते हैं, राम मंदिर का दान चोरी हुआ आपने सुना कि नहीं सुना. फिर कहते हैं, "इसलिए हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बन जाएगा तो चवन्नी की भी चोरी नहीं होगी. समाज का कल्याण हो जाएगा तो अनपढ बच्चे पढ़ जाएंगे. रोगियों को इलाज मिल जाएगा और गौ माता को गौ शाला मिल जाएगी. निर्धन को धन की सहायता से धर्म परिवर्तन से बच जाएगा. इसलिए कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए."

'चुनाव से पहले राज्य बनाएं सनातन बोर्ड'

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अयोध्या के राम मंदिर की घटना से इतने ज्यादा कुपित हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया, "वैसे तो हम जानते हैं कि जो भगवान के धन का हरण करता है वो 60 हजार वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है. ये हम नहीं कह रहे पुराणों में प्रमाण है इसका.

उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग दोहराई और कहा कि "2027 में जहां-जहां चुनाव आ रहे हैं, उन राज्यों से ये मांग कर रहे हैं कि 2027 में चुनाव आएं, उससे पहले अपने-अपने राज्य में सनातन बोर्ड बनाएं और देश में 4 शंकराचार्य हैं उनमें से किसी को भी इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाए. समाज के हित के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना जरुरी है."