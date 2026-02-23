ETV Bharat / state

सवा 3 बजे ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में दे दिया इस्तीफा, सुनिए खुद हेमंत कटारे की जुबानी

हेमंत कटारे ने खुद बताया इस्तीफा देने का राज ( ETV BHARAT )

भोपाल : उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे की हेमंत कथा के सारे पन्ने आखिरकार हेमंत कटारे ने ही खोले. जब कांग्रेस अध्य़क्ष अब भी उन्हें उपनेता बता रहे हैं, तब हेमंत कटारे की दलील है "उनकी नियुक्ति एआईसीसी से हुई है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी नियुक्ति की है और उन्हीं के पास इस मामले में सारे अधिकार सुरक्षित हैं." हेमंत कटारे ने इस्तीफा वापस नहीं लिया. लेकिन सदन में सवा 3 बजे ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद मिनट भर भी नहीं सोचा और सदन से बाहर निकलते ही इस्तीफा भेज दिया. हेमंत कटारे ने खुद बताया इस्तीफा देने का राज उपनेता प्रतिपक्ष के पद से हेमंत कटारे ने इस्तीफे की पुष्टि खुद कर दी और ये भी साफ कर दिया कि वे इस्तीफा वापस नहीं ले रहे. लेकिन कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे. मीडिया से बातचीत में हेमंत कटारे ने कहा "मेरी नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हुई है. मेरी नियुक्ति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है और सारे अधिकार उनके पास सुरक्षित हैं. प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सारा स्पष्टीकरण दे दिया है." मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे (ETV BHARAT) कटारे ने साफ कर दिया "उन्होंने इस बारे में शाम को ही नेता प्रतिपक्ष को भी सूचित कर दिया था और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जो उस समय दिल्ली में थे, उन्हे भी सूचना दे दी थी."