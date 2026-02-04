ETV Bharat / state

क्या आप डिप्रेशन में हैं? इन 5 पैरामीटर्स से खुद को परखें, बता रहे एम्स भोपाल के विशेषज्ञ

कैसे पहचानें कि आप डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे, खुद को परखें ( ETV BHARAT )

अगर नींद खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, एकाग्रता कम हो रही है या हर समय बेचैनीनी महसूस हो रही है तो यह तनाव का संकेत है. ऐसे हालात में युवाओं को साइक्लॉजिकल सोच, नींद-खानपान, सामाजिक जुड़ाव, पसंदीदा गतिविधियों और नियमित व्यायाम पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है. ज्यादा नशा तनाव बढ़ा सकता है और ज्यादा तनाव नशे की ओर ले जाता है. लेकिन इससे मानसिक और मेडिकल समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं.

एम्स भोपाल के मनोचिकित्सक डॉ. मोहित कुमार बताते हैं "युवा आज एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं. पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाएं, आर्थिक जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं लगातार दबाव बढ़ा रही हैं. निजी, सामाजिक और प्रोफेशनल चुनौतियां मिलकर मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही हैं. भविष्य को लेकर डर, बेचैनी और असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जो तनाव को और गहरा कर देती है."

एम्स भोपाल के मनोचिकित्सक डॉ. मोहित कुमार से खास बातचीत (ETV BHARAT)

मानसिक रोग विशेषज्ञों के अनुसार सोशल मीडिया पर हिंसा और आपदाओं की लगातार खबरें, करियर का बढ़ता दबाव और जल्दी सफलता की दौड़ में युवा मानसिक तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं. यही तनाव आगे चलकर नशे की लत और मानसिक बीमारियों का कारण बन रहा है. युवा अक्सर इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इसका असर लंबे समय तक बना रहता है.

भोपाल : लोगों में आजकल चिंता, व्याकुलता, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, इन सबका कॉकटेल ही डिप्रेशन है. ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, खासकर युवा पीढ़ी में. आप डिप्रेशन में कैसे धंसते जा रहे हैं, कैसे पता लगाएं, इससे कैसे निपटें. इस बारे में एम्स भोपाल के मनोचिकित्सक डॉ. मोहित कुमार से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

एम्स भोपाल के मनोचिकित्सक डॉ. मोहित कुमार (ETV BHARAT)

इन 5 फैक्टर को बारीकी से परखें

विशेषज्ञों का कहना है हर व्यक्ति को अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य के लिए पांच फैक्टर सबसे अहम हैं. पहला साइक्लाजिकल, यानी सकारात्मक सोच. दूसरा बायोलॉजिकल, जिसमें नींद और खान-पान शामिल है. तीसरा सोशल, यानी सामाजिक जीवन का संतुलन. चौथा एनवायरमेंटल, जिसमें पसंद और आसपास का माहौल आता है और पांचवां फिजिकल, यानी नियमित व्यायाम. इनमें से किसी में भी लगातार गड़बड़ी मानसिक समस्या का संकेत हो सकती है.

टारगेट तय, लेकिन हालात साथ नहीं

डॉ. मोहित कुमार का कहना है "आज के युवा बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन जब संसाधन और प्रयास उन लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होते, तो निराशा जन्म लेती है. अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं और असफलता का डर तनाव को लगातार बढ़ाता रहता है. इसके साथ ही आंतरिक कारण भी होते हैं, जो शरीर के रासायनिक संतुलन को प्रभावित करते हैं. यही केमिकल बदलाव धीरे-धीरे तनाव को गंभीर बना देते हैं."

तनाव से नशे की ओर बढ़ते कदम

क्लीनिकल साइकोलॉजी में देखा गया है कि तनाव में फंसे युवा स्मोकिंग, शराब या अन्य नशों की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं. उन्हें लगता है कि इससे तनाव कम होगा, लेकिन यह राहत अस्थायी होती है. धीरे-धीरे चिंता, अवसाद और एंग्जायटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा नशा तनाव बढ़ाता है और ज्यादा तनाव नशे की लत को गहरा करता है. यह एक ऐसा चक्र है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं.

नशा बढ़ा रहा तनाव या तनाव बढ़ा रहा नशा

विशेषज्ञों का कहना है ज्यादा नशा तनाव बढ़ा सकता है और ज्यादा तनाव नशे की ओर ले जाता है. चिंता बढ़ने पर लोग तात्कालिक राहत के लिए नशे का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे मानसिक और मेडिकल समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं. यह एक ऐसा दुष्चक्र है, जिसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है.

डॉक्टर युवाओं को गहरी सांस लेने की तकनीक, ध्यान और विश्राम अभ्यास अपनाने की सलाह देते हैं. कुछ मिनट की सही ब्रीदिंग तकनीक भी दिमाग को शांत कर सकती है और तनाव को कम करने में मददगार साबित होती है.