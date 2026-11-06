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कब से नहीं लिखी चिट्ठी? अब लिखो और 50 हजार का इनाम जीतो, डाक विभाग की योजना

डाक विभाग की पत्र लेखन के प्रति प्रोत्साहित करने योजना लांच ( ETV BHARAT )

भोपाल : आपने आखिरी बार चिट्ठी कब लिखी थी? याद नहीं ना. अब लिखिए चिट्ठी. इस बार ये चिट्ठी आपको 50 हजार का इनाम भी दिला सकती है. चिट्ठी मां के नाम लिखनी होगी. धरती मां के नाम. एक चिट्ठी धरती मां के नाम. प्रकृति की रक्षा का वादा. आप अगर 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं.

ऐसे लिखनी होगी इनाम वाली चिट्ठी