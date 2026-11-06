कब से नहीं लिखी चिट्ठी? अब लिखो और 50 हजार का इनाम जीतो, डाक विभाग की योजना
डाक विभाग की पत्र लेखन के प्रति प्रोत्साहित करने अनोखी योजना लांच. पत्र लिखें और वह भी धरती मां के नाम. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:05 PM IST
भोपाल : आपने आखिरी बार चिट्ठी कब लिखी थी? याद नहीं ना. अब लिखिए चिट्ठी. इस बार ये चिट्ठी आपको 50 हजार का इनाम भी दिला सकती है. चिट्ठी मां के नाम लिखनी होगी. धरती मां के नाम. एक चिट्ठी धरती मां के नाम. प्रकृति की रक्षा का वादा. आप अगर 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं.
ऐसे लिखनी होगी इनाम वाली चिट्ठी
भारतीय डाक विभाग द्वारा अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान वर्ष 2026-27 के तहत पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. प्रतियोगिता का विषय 'एक चिट्ठी धरती मां के नाम : प्रकृति की रक्षा, मेरा वादा है'. इसमें 18 वर्ष या फिर वर्ष से अधिक आयु वर्ग की दो श्रेणियां रखी गई हैं. दोनों श्रेणियों में अंतर्देशीय पत्र (अधिकतम 500 शब्दों में) एवं लिफाफा (अधिकतम 1000 शब्दों में) की दो उप-श्रेणियां तय की गई हैं. चिट्ठी हाथ से लिखी गई होनी चाहिए, जो हिन्दी, अंग्रेजी अथवा किसी भी स्थानीय भाषा में लिखी जा सकती है.
मध्यप्रदेश परिमंडल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने मध्यप्रदेश के समस्त नागरिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं से इस अभियान में अधिकाधिक संख्या में सहभागिता करने तथा प्रकृति संरक्षण के प्रति अपने विचारों एवं संकल्पों को पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की अपील की है.
चिट्ठी कहां और कब तक भेजनी है
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी हाथ से लिखी चिट्ठी प्रवर/अधीक्षक डाकघर कार्यालय के पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए या व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं. पत्र में प्रतिभागी को अपनी आयु के संबंध में स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि एक जनवरी 2026 को उसकी आयु 18 वर्ष अथवा 18 वर्ष से अधिक है. प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित तिथि तक अपनी प्रविष्टियां संबंधित प्रवर/अधीक्षक डाकघर कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
- महिलाओं को रिस्क मानती थी बीमा कंपनियां, डाक विभाग ने दिखाई राह, 4.6 करोड़ लोगों का भरोसा
- शिवपुरी मॉडल पर बनेंगे देश में 40 हाईटेक पोस्ट ऑफिस, लाइन नहीं टोकन से काम होगा आसान
बेस्ट चिट्ठी पर मिलेगा 50 हजार इनाम
मध्य प्रदेश परिमंडल से प्रत्येक उप-श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ तीन पत्रों को 25,000/-, 10,000/- एवं 5,000/- की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा. चयनित प्रविष्टियों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में सम्मिलित करने हेतु डाक महानिदेशालय, नई दिल्ली भेजा जाएगा. महानिदेशालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक उप-श्रेणी में चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन पत्रों को 50,000/-, 25,000/- और 10,000/- की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा. परिमंडल स्तर पर प्रतियोगिता के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे तथा चयनित विजेता प्रविष्टियां 8 फरवरी 2027 तक राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन हेतु डाक महानिदेशालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाएंगी.