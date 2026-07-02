ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग में डेढ़ करोड़ की हेराफेरी का मामला, कार्रवाई से पहले ही डीईओ और ज्वाइंट डायरेक्टर नपे

हालांकि ज्वाइंट डायरेक्टर ने यह नहीं बताया कि सीजे जायसन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विभाग जायसन के जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए कार्रवाई की तैयारी हो रही है. हालांकि इस मामले में सीजे जायसन का कहना है कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जबाव उन्होंने भेज दिया है. वहीं जायसन ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को भी निराधार बताया है.

जब इस मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर चौरगढ़े से बात की गई तो उनका कहना था कि सीजे जानसन द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है. जो भी जांच रिपोर्ट में बिंदु थे, उसकी विस्तृत जांच कराई गई है. इसमें पाई गई अनियमितताओं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल: जिला शिक्षा कार्यालय भोपाल में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक अनियमित भुगतान करने के मामले में कार्रवाई से पहले ही डीईओ नरेंद्र अहिरवार और ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद चौरगढ़े का तबादला हो गया है. बता दें कि डीईओ कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सीजे जायसन पर करीब 1.55 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर ने समुचित जांच कराने के बाद सीजे जायसन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जबाव मांगा था. मामले में सीजे जायसन 23 जून 2026 को अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं.

सरकारी खजाने से 1.55 करोड़ के गबन का पूरा मामला

बता दें कि इस मामले में सरकारी दस्तावेजों और विभागीय ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि जिला शिक्षा कार्यालय भोपाल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी सीजे जायसन के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की लंबी फेहरिस्त है.

अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान क्रीड़ा निधि के अंतर्गत प्राप्त आवंटन और व्यय की गहन जांच करने पर जांच दल को वाउचर रजिस्टर और बैंक स्टेटमेंट की तुलना करने पर 60,47,272 रुपए और 30,93,572 रुपए के हिसाब-किताब में अंतर मिला. यहां तक कि विभिन्न वेंडरों जैसे जवाहर टेंट हाउस और स्वीट्स के बिलों में स्वीकृत राशि से लाखों रुपए का अधिक भुगतान यानि डबल पेमेंट दर्शाया गया है. वहीं कैश बुक के कई पृष्ठों पर एक ही राशि को दो-दो बार प्रविष्ट कर कुल 1,55,43,356 रुपए का ऐसा वित्तीय जाल बुना गया, जिसका अब तक कोई वैध हिसाब-किताब प्रस्तुत नहीं किया जा सका.

ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग में शिकायत

जिला शिक्षा विभाग में चल रही आर्थिक अनियमितता के मामले में अब सामाजिक कार्यकर्ता और खेल विशेषज्ञ नौशाद अली ने सभी प्रामाणिक दस्तावेज एकत्र कर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, लोकायुक्त संगठन, स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को विस्तृत शिकायत सौंपी है. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी और स्थानीय जांच समिति के सदस्य खुद आरोपी को बचाने में संलिप्त प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इस पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से समयबद्ध जांच कराई जाए.

जेडी को डीपीआई मुख्यालय और डीईओ को विदिशा भेजा

बता दें कि 30 जून को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई तबादला सूची में भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी की कमान संभाल रहे नरेंद्र अहिरवार को विदिशा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सयुंक्त संचालक के पद पर ट्रांसफर किया गया है.

उनकी जगह अब भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी अभिनव आर्य को दी गई है. इससे पहले आर्य डीपीआई में पदस्थ थे. वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर भोपाल अरविंद चौरगढ़े को डीपीआई मुख्यालय में अटैच किया गया है. इनकी जगह पर अब सयुंक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय भोपाल की जिम्मेदारी डीके शर्मा को सौंपी गई है. बता दें कि इससे पहले डीके शर्मा भोपाल में डीईओ रह चुके हैं.