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मध्य प्रदेश में खुलेगा नया डेंटल कॉलेज, ओरल कैंसर की रोकथाम के लिए पॉलिसी भी बनाएगी सरकार

MP में खुलेगा नया डेंटल मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और मुंह के कैंसर की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री ने नई घोषणा की है. उन्होंने अश्वासान दिया है कि प्रदेश में एक नए डेंटल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, वहीं ओरल कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान और बेहतर उपचार के लिए ओरल हेल्थ पॉलिसी तैयार करने की दिशा में भी काम होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के 62वें हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए हुए दंत चिकित्सकों के सामने यह घोषणाएं की. इस दौरान उन्होंने युवा दंत चिकित्सकों से संवाद भी किया और उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने.