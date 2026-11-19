मध्य प्रदेश में खुलेगा नया डेंटल कॉलेज, ओरल कैंसर की रोकथाम के लिए पॉलिसी भी बनाएगी सरकार
मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के 62वें डायमंड जुबली समारोह में पहुंचे सीएम मोहन यादव, युवा दंत चिकित्सकों से किया संवाद. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:54 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और मुंह के कैंसर की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री ने नई घोषणा की है. उन्होंने अश्वासान दिया है कि प्रदेश में एक नए डेंटल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, वहीं ओरल कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान और बेहतर उपचार के लिए ओरल हेल्थ पॉलिसी तैयार करने की दिशा में भी काम होगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के 62वें हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए हुए दंत चिकित्सकों के सामने यह घोषणाएं की. इस दौरान उन्होंने युवा दंत चिकित्सकों से संवाद भी किया और उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने.
पहली बार दंत परिषद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के 62वें हीरक जयंती समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक नए दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है. मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने के साथ दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ सके. इस दौरान उन्होंने चिकित्सा के साथ मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही.
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कैंसर की रोकथाम के लिए ओरल हेल्थ पॉलिसी
इस कार्यक्रम में वक्ताओ ने ओरल कैंसर की रोकथाम का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. ऐसे में मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों से इस संबंध में ड्राफ्ट योजना तैयार कर सरकार के सामने रखने को कहा. उन्होंने कहा कि इसके आधार पर प्रदेश में ओरल हेल्थ पॉलिसी तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे. इसका उद्देश्य मुंह के कैंसर की रोकथाम, शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करना है.
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की दरें एक समान करने की मांग
दंत चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के सामने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या भी रखी. परिषद के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की दरें अलग-अलग हैं. परिषद ने इन्हें एक समान करने और लागत कम करने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर देने को कहा है, ताकि उस पर विचार किया जा सके.
युवा दंत चिकित्सकों ने सीधे मुख्यमंत्री से पूछे सवाल
इस समारोह में युवा दंत चिकित्सकों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किया गया. इसमें चिकित्सकों ने अपने पेशे, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यावहारिक समस्याओं से जुड़े सवाल मुख्यमंत्री के सामने रखे. डॉ. चंद्रेश शुक्ला के अनुसार, 62 साल के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों की समस्याएं सुनीं और उनके सुझावों पर प्रस्ताव देने को कहा है.