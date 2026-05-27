भोपाल पुलिस से किसी को खौफ नहीं, दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में अपहरण
भोपाल में चरमराती कानून व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवाल, अपराधों का बढ़ रहा ग्राफ, पुलिस अधिकारियों पर उठ रहे सवाल, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 3:20 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है. इसका ताजा उदाहरण अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में हुई वारदात है, जहां प्रभात पेट्रोल पंप के पास दिनदहाड़े युवक के साथ मारपीट कर उसे किडनैप कर लिया गया. वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद एक बार फिर भोपाल पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है. वहीं, एक भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मामले में कार्रवाई की बात कही है.
पहले जमकर पीटा फिर कार में ठूंसा
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक कार से उतरते हैं और एक युवक को बीच सड़क पर जमकर बेरहमी से पीटते हैं. इसके बाद बदमाश उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ ले डाते हैं. इस दौरान बदमाश बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम देते हैं, जैसे उन्हें भोपाल पुलिस का कोई खौफ नहीं. घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने इस वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर लिया.
फिल्मी अंदाज में हुई वारदात, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने प्रभात पेट्रोल पंप के पास फिल्मी अंदाज में कार रोककर किडनैपिंग को अंजाम दिया. आरोपियों और पीड़ित युवक के बीच पुरानी रंजिश की बातें भी सामने निकलकर आई हैं. इसी विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की. जब पूरे शहर में वीडियो सर्कुलेट हो गया, तब भोपाल पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने वीडियो और कार नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और बदमाशों के कब्जे से युवक को छुड़ा लिया है. हालांकि, दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने भोपाल पुलिस की किरकिरी कर दी है और पुलिस अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, '' सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ युवक एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरदस्ती कार में ले जाते दिखाई दे रहे थे. वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपियों पर अपहरण, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
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वहीं, सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि शहर की सड़कों पर सरेआम अपहरण जैसी वारदात को अंजाम दे दिया गया? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ जारी है.