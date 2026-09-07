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दारुल शफकत में गूंजी शहनाई, पड़ताल के बाद रिश्ता पक्का, साजिद ने थामा अनाथ मुस्कान का हाथ

भोपाल के दारुल शफकत में यतीम बेटी मुस्कान को मिला नया आसमान, धूमधाम से साजिद के साथ हुआ निकाह. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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दारुल शफकत में गूंजी शहनाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 2:31 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: 'जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला है यारों', ये पंक्तियां उन मासूम बेटियों के लिए जैसे हकीकत बन जाती हैं, जिनसे बचपन में ही मां-बाप का साया छिन गया. लेकिन जब समाज के कुछ लोग इनका हाथ थाम लेते हैं, तो जिंदगी की अधूरी कहानी फिर से पूरी होने लगती है. भोपाल के दारुल शफकत में 5 सितंबर को ऐसा ही भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. जिस आंगन में मुस्कान सलमा ने बचपन बिताया, जहां उसने पढ़ना-लिखना सीखा और अपनों के बीच जिंदगी के सपने देखे, उसी आंगन से वह आज दुल्हन बनकर अपने नए जीवन के सफर पर रवाना हुई.

भोपाल के दारुल शफकत में यतीम (अनाथ) बेटी मुस्कान को अपना जीवनसाथी मिल गया. दारुल शफकत का परिसर शहनाई की धुन और खुशियों से गूंज उठा. मुस्कान का निकाह साजिद अरफी के साथ संपन्न हुआ. दूल्हे के पहुंचने के बाद निकाह की रस्में पूरी की गईं और मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़े के लिए दुआएं कीं. दूल्हा साजिद अरफी ने कहा कि, ''उनकी दुल्हन का अब वह जीवनभर साथ निभाएंगे. कभी ये अहसास नहीं होने देंगे की वह यतीम थी. उनकी कोशिश होगी की वह मुस्कान को जिंदगी पर खुश रखे और उसका जैसा नाम है वह ऐसे मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रहे.''

जिस घर ने बेटी की तरह पाला, वहीं से हुई विदाई (ETV Bharat)

जिस घर ने बेटी की तरह पाला, वहीं से हुई विदाई
मुस्कान के लिए यह सिर्फ निकाह नहीं था, बल्कि जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी. विदाई के वक्त खुशियां भी थीं और आंखों में नमी भी. जिन लोगों ने मुस्कान को बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला, उनके लिए यह पल किसी माता-पिता की बेटी की विदाई से कम नहीं था. दारुल शफकत समिति और बिलकीसिया नर्सिंग होम ने मुस्कान की परवरिश, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी निभाने के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी पूरी की.

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निकाह के दौरान की तस्वीर (bhopal Darul Shafqat)

रिश्ता तय करने से पहले पूरी पड़ताल
संस्था एग्जीक्यूटिव मेंबर शहरयार खान और पीआरओ मोहम्मद जावेद खान ने बताया कि, ''यतीम बेटियों की शादी को महज एक सामाजिक रस्म नहीं माना जाता. बेटी के भविष्य और सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है. रिश्ता तय करने से पहले होने वाले दूल्हे और उसके परिवार की पूरी जानकारी जुटाई जाती है. ताकि बेटी को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल घर मिल सके.''

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मुस्कार को गृहस्थी का सामान दिया गया (bhopal Darul Shafqat)

मुस्कार को दिया गृहस्थी का सामान

वही, बिलकीसिया नर्सिंग होम सेक्रेटरी मूसा सिद्दीकी और सदस्य श्रीमती वकार अहमद ने बताया कि, ''मुस्कान को भी विवाह के अवसर पर गृहस्थी का जरूरी सामान, कपड़े, बिस्तर, बर्तन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी गईं, ताकि वह अपने नए जीवन की शुरुआत किसी कमी के एहसास के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान के साथ कर सके.'' उन्होंने बताया कि, ''मुस्कान की विदाई के साथ संस्था की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई. दारुल शफकत से विदा होने वाली बेटियों से संस्था का रिश्ता शादी के बाद भी कायम रहता है. समय-समय पर उनका हालचाल लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर हरसंभव मदद की जाती है.''

1912 से इंसानियत की सेवा
दारुल शफकत समिति और बिलकीसिया नर्सिंग होम का सेवा कार्य वर्ष 1912 से जारी है. संस्था गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, परवरिश और देखभाल के लिए लगातार काम कर रही है. बच्चों को आधुनिक शिक्षा देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है.

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