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दारुल शफकत में गूंजी शहनाई, पड़ताल के बाद रिश्ता पक्का, साजिद ने थामा अनाथ मुस्कान का हाथ

भोपाल: 'जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला है यारों', ये पंक्तियां उन मासूम बेटियों के लिए जैसे हकीकत बन जाती हैं, जिनसे बचपन में ही मां-बाप का साया छिन गया. लेकिन जब समाज के कुछ लोग इनका हाथ थाम लेते हैं, तो जिंदगी की अधूरी कहानी फिर से पूरी होने लगती है. भोपाल के दारुल शफकत में 5 सितंबर को ऐसा ही भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला. जिस आंगन में मुस्कान सलमा ने बचपन बिताया, जहां उसने पढ़ना-लिखना सीखा और अपनों के बीच जिंदगी के सपने देखे, उसी आंगन से वह आज दुल्हन बनकर अपने नए जीवन के सफर पर रवाना हुई.

भोपाल के दारुल शफकत में यतीम (अनाथ) बेटी मुस्कान को अपना जीवनसाथी मिल गया. दारुल शफकत का परिसर शहनाई की धुन और खुशियों से गूंज उठा. मुस्कान का निकाह साजिद अरफी के साथ संपन्न हुआ. दूल्हे के पहुंचने के बाद निकाह की रस्में पूरी की गईं और मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़े के लिए दुआएं कीं. दूल्हा साजिद अरफी ने कहा कि, ''उनकी दुल्हन का अब वह जीवनभर साथ निभाएंगे. कभी ये अहसास नहीं होने देंगे की वह यतीम थी. उनकी कोशिश होगी की वह मुस्कान को जिंदगी पर खुश रखे और उसका जैसा नाम है वह ऐसे मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रहे.''

जिस घर ने बेटी की तरह पाला, वहीं से हुई विदाई (ETV Bharat)

जिस घर ने बेटी की तरह पाला, वहीं से हुई विदाई

मुस्कान के लिए यह सिर्फ निकाह नहीं था, बल्कि जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी. विदाई के वक्त खुशियां भी थीं और आंखों में नमी भी. जिन लोगों ने मुस्कान को बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला, उनके लिए यह पल किसी माता-पिता की बेटी की विदाई से कम नहीं था. दारुल शफकत समिति और बिलकीसिया नर्सिंग होम ने मुस्कान की परवरिश, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी निभाने के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी पूरी की.