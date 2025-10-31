मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, बादल छंटते ही कड़ाके की ठंड, सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर. ठंड ने दी दस्तक. अगले 3 दिन कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अलर्ट.
भोपाल : मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कई जिलों में बारिश का दौर जारी. मौसम बदलने से ठंड पड़ने लगी है. सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर है. तेज हवाएं चलने से रात में ठीकठाक ठंड होने लगी है. इससे साफ है कि प्रदेश में जल्द ही कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने बादल छाए हुए हैं.
मध्य प्रदेश में एक साथ 3 सिस्टम सक्रिय
मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक "एक साथ 3 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बुरहानपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी इलाके में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी जिलों में भी हल्की बूंदाबादी हो सकती है. अभी अरब सागर में डिप्रेशन बना हुआ है. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन और उत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, इसकी वजह से मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है."
अगले 3 दिन कैसा रहेगा मध्य प्रदेश में मौसम
एक साथ 03 सिस्टम सक्रिय होने के कारण मध्यप्रदेश में अगले 3 दिन अलग-अलग हिस्सों में बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने 2 नवंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश होने की संभावना जताई है. रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया में तेज बारिश हो सकती है, जबकि बाकी इलाकों में हल्की फुहार पड़ सकती है.
दिन के तापमान में बड़ी गिरावट
बादलों के छाने और बारिश की वजह से दिन के तापमान में बड़ी गिरावट आई है. दिन में लोगों को सर्दी से बचने के लिए स्वेटर निकालने पड़ गए हैं. दिन का तापमान गिरकर 22 डिग्री तक आ गया है. दतिया, टीकमगढ़, नौगांव में दिन का तापमान 22.4 डिग्री तक आ गया. यहां दिन में रात जैसी ठंडक घुली हुई है. इसके अलावा प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 डिग्री, इंदौर में 23.2 डिग्री, उज्जैन और ग्वालियर में 24 डिग्री, जबलपुर में 28.2 डिग्री दिन का तापमान रिकॉर्ड किया गया.
आमतौर पर अक्टूबर माह में दिन का तापमान प्रदेश में 32 से 35 डिग्री तक रहता है, लेकिन इस बार बदले मौसम ने दिन के तापमान में गिरावट का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
मध्य प्रदेश से कब साफ होंगे बादल
मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला बताते हैं "मौसम का यह बदलाव चक्रवाती तूफान मोंथा का असर है, जो कमजोर होकर प्रो प्रेशर बन गया है और अब पूर्वी मध्यप्रदेश की तरफ बढ़ रहा है. हालांकि अगले 24 से 48 घंटों में यह कमजोर पड़ सकता है." मौसम विभाग की वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई.श्रीधरन कहती हैं "अभी प्रदेश में बादल छाए हुए हैं. बादल साफ होते ही कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा."
"इस बार सर्दी भी अपने कई साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है. उम्मीद है कि इस बार लगातार फरवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है. सर्दियों के दौरान इस बार सामान्य से अधिक बारिश की भी संभावना दिखाई दे रही है."