चक्रवात अक्वान का मध्य प्रदेश में असर, 21 और 22 नवंबर को ठंड के साथ दोहरी मार, हवा की रफ्तार 145 किमी
मध्य प्रदेश के मौसम पर चक्रवाती तूफान अक्वान का असर. 20 से बदलेगा मौसम, 9 जिलों में भारी बारिश के आसार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:29 PM IST
भोपाल: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अक्वान का असर अब मध्य प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई देने लगा है. प्रदेश में एक ओर जहां रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में बारिश का दौर शुरू होने के आसार भी हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 नवंबर से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम बदल सकता है. वहीं 21 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी है.
'145 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं'
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, "दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अक्वान लगातार आगे बढ़ रहा है. सुबह 8.30 बजे यह चेन्नई से करीब 610 किलोमीटर पूर्व और मछलीपट्टनम से 660 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में केंद्रित था.
इसके 17 नवंबर की शाम तक भीषण चक्रवाती तूफान और 19 नवंबर की सुबह तक अति भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसके बाद 20 नवंबर की दोपहर नेल्लोर और तूनी के बीच आंध्रप्रदेश तथा यानम के तट को पार करने का अनुमान है. इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है."
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'रात के तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड'
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, "चक्रवात के असर से पहले प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल सामान्य बना हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा. वहीं अधिकतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रीवा संभाग के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि नर्मदापुरम में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा."
20 से बदलेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 20 नवंबर से चक्रवाती सिस्टम का असर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में दिखाई दे सकता है. जिसके कारण उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में बादल छाने के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस दिन मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है.
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21 नवंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी
21 नवंबर को मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शहडोल संभाग सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल ऐसी कोई चेतावनी नहीं है. 21 और 22 नवंबर को पश्चिमी हिस्से में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.