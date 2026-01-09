ETV Bharat / state

527 करोड़ का घोटाला, जांच और गिरफ्तारी, नकली CBI ने रिटायर्ड अधिकारी को किया डिजिटल अरेस्ट

भोपाल में रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया ( ETV Bharat )