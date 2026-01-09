527 करोड़ का घोटाला, जांच और गिरफ्तारी, नकली CBI ने रिटायर्ड अधिकारी को किया डिजिटल अरेस्ट

ETV Bharat / state

भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए एमपीबी के रिटायर्ड अधिकारी, जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगे 3 लाख रुपए.

भोपाल में रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया (ETV Bharat)
Published : January 9, 2026 at 4:10 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 4:22 PM IST

भोपाल: कोलार थाना क्षेत्र में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि, ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर मध्य देश विद्युत बोर्ड (एमपीबी) के एक रिटायर्ड अधिकारी को डराया और वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया. इस दौरान ठगों ने पीड़ित पर दबाव बनाते हुए कहा कि, उनके खिलाफ 527 करोड़ के घोटाले के मामले में जांच चल रही है और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक दिए गए अकाउंट में पैसे जमा कराने होंगे.

रिटायर्ड एमपीबी अधिकारी को किया डिजिटल अरेस्ट
भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीबी) के एक रिटायर्ड अधिकारी साइबर ठगों के जाल में फंस गए. सोमवार को सीबीआई अधिकारी बनकर बदमाशों ने पूर्व अधिकारी को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया. इस दौरान ठगों ने पीड़ित पर दबाव बनाते हुए कहा कि उनके खिलाफ जांच चल रही है और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक दिए गए अकाउंट में पैसे जमा कराने होंगे. डर और मानसिक दबाव में आए रिटायर्ड अधिकारी ने ठगों द्वारा बताए गए बैंक खाते में 3 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

डिजिटल अरेस्ट कर 3 लाख की ठगी (ETV Bharat)

पुलिस ने ठगों से कराया मुक्त
इसके बावजूद ठगों ने वीडियो कॉल बंद नहीं किया और लगातार उन्हें डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में बनाए रखा. इस बीच जब पीड़ित के परिवार को पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने बिना देर किए कोलार थाने में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोलार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को समझते हुए पीड़ित से चल रही वीडियो कॉल बंद करवाई और ठगों के चंगुल से रिटायर्ड अधिकारी को मुक्त कराया. पुलिस की तत्परता से एक बड़ी राशि के ट्रांसफर होने से पहले ही मामला रुक गया, जिससे और अधिक नुकसान होने से बचाव हो सका.

527 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया
फरियादी जगन्नाथ राठौर ने बताया, ''सोमवार को मेरे पास एक कॉल आया था. जिसमें नरेश गोयल और उसके साथियों ने मेरी बिना परमिशन के केनरा बैंक में मेरा खाता खोल दिया, मेरे सारे दस्तावेज में लगा दिए. उन्होंने बोला कि, 527 करोड़ का घोटाला हुआ है जिसमें आप भी शामिल हैं. मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता. उनका कहना था, आप हमें सहयोग कीजिए और एक अलग कमरे में आ जाइए और उसका ताला बंद कर लीजिए. उसमें कोई नहीं आना चाहिए.

मैं मान गया, मुझे उन लोगों ने सुबह से शाम तक 4 दिन तक मोबाइल के सामने रखा और मुझसे ₹3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. मुझे मना किया गया कि मैं अपने बच्चों से भी बात ना करूं. चार दिन बाद गुरुवार को जब मैं परेशान हो गया तो मैंने सारी बात अपने बेटे को बताई. फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया.''

RETIRED MPB OFFICIAL DIGITAL ARREST
पुलिस ने ठगों से कराया मुक्त (ETV Bharat)

बड़े नुकसान से पुलिस ने बचाया
कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया, ''शिर्डी पुरम कॉलोनी कोलार रोड पर एमपीबी के रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं. जिनके साथ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ है. उनके फोन पर कॉल आया कि मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रहा हूं. इस तरह झांसा देकर 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए. इससे बड़ा अमाउंट फरियादी ट्रांसफर करने जा रहे थे लेकिन इससे पहले पुलिस को जानकारी लगी और मौके पर पहुंच कर हमने बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने से रुकवा लिया.

पुलिस को मोबाइल नंबर का पता चला है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं. जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसकी भी जानकारी निकाल रहे हैं. बैंक को भी मेल कर दिया है कि जो फंड ट्रांसफर हुआ है वह रुक जाए. संजय सोनी ने कहा, ''पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर ठगों ने कॉल कट कर दिया था. जिन लोगों ने फ्रॉड किया है वह उनके परिवार के अन्य सदस्यों के भी अकाउंट नंबर मांग रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई.''

लगातार सामने आ रहे साइबर ठगी के मामले
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही साइबर ठगी का एक और उदाहरण है. ठग खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और वीडियो कॉल के जरिए मानसिक दबाव बनाते हैं. कई मामलों में पीड़ित डर के कारण बड़ी रकम ट्रांसफर कर देते हैं. साइबर पुलिस द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई भी जांच एजेंसी इस तरह से वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही फोन पर पैसे मांगती है. इसके बावजूद लोग ठगों के झांसे में आ जाते हैं.

कोलार में हुई यह घटना इस बात का उदाहरण है कि साइबर अपराधी किस तरह नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि इस तरह के किसी भी कॉल या वीडियो कॉल से घबराएं नहीं, तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

Last Updated : January 9, 2026 at 4:22 PM IST

