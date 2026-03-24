ETV Bharat / state

एक्सीडेंट्स में नहीं होगी मौत! AMPRI की खास रिसर्च, मेटल फोम से बनेंगे वाहनों के बंपर

भोपाल एम्प्री के वैज्ञानिक बना रहे वाहनों के खास तरह के बंपर, एक्सीडेंट्स रोकने में मददगार,सेना के जवानों के जूते भी इससे हो रहे तैयार.

METAL FOAM VEHICLE BUMPERS
मेटल फोम से बनेंगे वाहनों के बंपर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: गाड़ियों में लगने वाले डिजाइनदार बंपर अब सजावट का सामान भर नहीं होगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में यह अंदर बैठे लोगों को खरोंच भी नहीं आने देगा. चार पहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान को कम करने में एक खास फोम से बनने वाला बंपर बड़ा मददगार बनेगा. एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एम्प्री) के वैज्ञानिक ऐसे हादसों में जनहानि को रोकने लिए खास तरह के फोम से गाड़ियों के बंपर को तैयार कर रहे हैं.

एम्प्री द्वारा तैयार इस मेटल फोम का उपयोग कर डीआरडीओ कानपुर द्वारा सेना के जवानों के लिए खास तरह को जूते भी तैयार किए हैं.

एम्प्री ने तैयार किया खास फोम (ETV Bharat)

इस तरह काम करेगा फोम

एम्प्री के प्रिंसिपल इंवेस्टीगेटर डॉ. वैंकट चिल्ला समझाते हैं कि "सोफे और बैड को आरामदायक बनाने के लिए पॉली यूरिटन फोम का उपयोग होता है, ताकि इस पर बैठने पर यह आरामदायक महसूस हो. इसी तरह से हमने एल्युमीनियम मेटल फोम तैयार किया है. इसकी खासियत यह होती है कि यह शॉक प्रूफ होता है. सबसे पहले इसको सेना के जवानों के जूतों के लिए तैयार किया गया. टेस्टिंग में इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं.

इसका उपयोग सेना के जवानों के जूतों में करने के लिए डीआरडीओ कानपुर काम कर रहा है. ताकि सेना के जवानों को एंटी माइन के विस्फोट से बचाया जा सके. बताया जाता है कि एंटी माइन विस्फोट होने पर करीबन 42 हजार किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव पैदा होता है. यह मटेरियल इस दबाव को 160 गुना तक कम कर देता है. इस मटेरियल से बने जूते पहनने से सेना के जवानों को होने वाले शारीरिक नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

Bhopal Empree Prevent Accidents
गाड़ियों में बंपर के लिए किया जा रहा तैयार (ETV Bharat)

गाड़ियों में बंपर के लिए किया जा रहा तैयार

डॉ. चिल्ला बताते हैं कि अब इसको और अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि इसका उपयोग चार पहिया वाहनों में लगने वाले बंपर में उपयोग किया जा सके. दरअसल अभी जब भी दुर्घटना होती है, तो गाड़ी में लगे बंपर यात्रियों को होने वाले शारीरिक नुकसान को नहीं रोक पाते. इसका उपयोग सिर्फ छोटे-मोटे एक्सीडेंट में गाड़ी के नुकसान को ही कम करने में होता है, लेकिन हम मेटल फोम को बंपर के रूप में तैयार कर रहे हैं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में पैदा होने वाले दबाव को काफी हद तक कम कर सकें. यह एक तरह से मॉर्डर शॉकअप का काम करेंगे."

metal foam Bumper Prevent Accident
एम्प्री के वैज्ञानिक की दुर्घटना रोकने रिसर्च (ETV Bharat)

इसके शुरूआती रिजल्ट बहुत अच्छे सामने आए हैं. वे कहते हैं कि इसकी एक और विशेषता इसका वजन है. यह वजन में बहुत हल्का है. इसको लेकर और भी प्रयोग किए जा रहे हैं. उधर एम्प्री के डायरेक्टर प्रो थल्लाडा भास्कर कहते हैं कि "डीआरडीओ के साथ मिलकर एडवांस मटेरियल को लेकर काम किया जा रहा है. तैयार किए गए मटेरियल के अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं. इसको लेकर कई मामलों में अनुसंधान किया जा रहा है."

TAGGED:

VEHICLE PROTECTOR BUMPERS
BHOPAL AMPRI PREVENT ACCIDENTS
DRDO KANPUR SOLDIERS FOAM SHOES
METAL FOAM BUMPER PREVENT ACCIDENT
METAL FOAM VEHICLE BUMPERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.