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26 एचपी का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, डेढ़ घंटे में होगा चार्ज, 4 घंटे में करेगा काम

भोपाल में CSIR-AMPRI ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के साथ इलेक्ट्रिक ट्रेलर बनाया है. यूजर फ्रेंडली होने के साथ ही किसानों के सारे काम आसानी से करेगा.

ELECTRIC TRACTOR 26 HP
CSIR-AMPRI ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के साथ इलेक्ट्रिक ट्रेलर बनाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: दो पहिया और चार पहिया वाहनों के बाद अब खेतों में दौड़ने वाला ट्रैक्टर भी बैटरी से चलेगा. एक बार चार्ज करने के बाद किसान ट्रैक्टर से 4 घंटे तक खेतों में चला सकेंगे. 26 एचपी के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेलर भी बनाया गया है. इनकी मदद से खेतों में आम ट्रैक्टर जैसे सभी काम किए जा सकेंगे.

वूमन फ्रेंडली है ये ट्रैक्टर

सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR) दुर्गापुर द्वारा दो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया गया है. सीएमईआरआई (Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI)) द्वारा इनका भोपाल के एम्प्री में किसानों के सामने प्रजेंटेशन कराया गया.

26 एचपी का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर (ETV Bharat)

भोपाल में स्थित (CSIR-AMPRI) एम्प्री (Advanced Materials and Processes Research Institute) में हर्टिकल्चर की चेयरमेन डॉ. नीता खलको ने कहा कि "वूमन फ्रेंडली के दावों को पुख्ता करने के लिए मैंने खुद इस ट्रेक्टर को चलाकर देखा. इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है. यह आम ट्रैक्टर के मुकाबले छोटा है और यूजर फ्रेंडली है. इसमें वाइब्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए इसे खेत में चलाना बहुत आसान है. यह अवाज भी बहुत कम करता है."

Bhopal CSIR AMPRI
इलेक्ट्रिक ट्रेलर (ETV Bharat)

वे कहती हैं कि सीएसआईआर के सिस्टर लैब ने पहले स्वराज और उसके बाद कई ट्रैक्टर की सीरीज लांच की है और अब इससे आगे बढ़कर यह बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया गया है.

एक बार चार्ज 4 घंटे तक काम

सीएमईआरआई के डायरेक्टर डॉ. एनसी मुर्मू ने बताया कि "इसको कई अनुसंधान के बाद तैयार किया गया. इसको यूजर फ्रेंडली के साथ इस तरह से डिजाइन किया गया, ताकि इससे किसान आसानी से दूसरे ट्रैक्टर की तरह काम कर सकें. 26 एचपी के इस ट्रेक्टर की लीथियम बैटरी को एक बार चार्ज करने के बाद खेत में 4 घंटे तक काम किया जा सकता है, जबकि सामान्य स्थिति में यह छह घंटे तक चल सकती है.

Bhopal CSIR AMPRI
खेतों में बैटरी से चलेगा इलेक्ट्रिक ट्रेलर (ETV Bharat)

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इस बैटरी को फास्ट चार्जिंग से डेढ़ घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है. यह 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है. इसका वजन 870 किलोग्राम है और इसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे सभी कृषि उपकरण चलाए जा सकते हैं. उधर, रायसेन से आए किसानों ने भी इस ट्रैक्टर को चलाकर देखा. किसानों के मुताबिक ट्रैक्टर तो अच्छा है. इससे जुताई भी अच्छी हो रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को लेकर थोड़ा आशंका रहती है कि कहीं यह बीच में धोखा न दे जाए."

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