मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य ठप होने का खतरा, क्रेशर संचालक और खनन कारोबारी एकजुट
मध्य प्रदेश में खनिज विभाग पर मनमाना जुर्माना लगाने से कारोबारियों में नाराजगी. 12 नवंबर से हड़ताल की चेतावनी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:57 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में 12 नवम्बर से फ्लाईओवर, मेट्रो के साथ अन्य निर्माण कार्यों पर ब्रेक लग सकता है. राजधानी भोपाल और आसपास के इलाके के क्रेशर संचालकों के साथ रेत, मुरम, कोपरा और गिट्टी के कारोबारी खनन विभाग की चालानी कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज करा रहा है. उनका आरोप है कि खनिज के परिवहन में कैमरे से निगरानी और इसके साथ होने वाली तकनीकी गडबड़ी की वजह से बिना रॉयल्टी परिवहन के आरोप में भारी भरकम चालान भेजे जा रहे हैं.
कारोबारियों का कहना है कि कई क्रेशर संचालकों को लाखों रुपए के जुर्माने के नोटिस मिले हैं. जिसमें कई नोटिस खाली वाहन पर भी हैं. व्यापारियों ने नई टैगिग व्यवस्था पर सहमति जताई है लेकिन पुराने चालानों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है.
खनन विभाग की चालानी कार्रवाई का विरोध
मध्य प्रदेश के क्रेशर संचालकों ने खनन विभाग की चालानी कार्रवाई को लेकर बड़ी नाराजगी जताई है. विरोध इस बात को लेकर है कि खनिज परिवहन में जिन कैमरे से निगरानी का जी रही है, उनमें कई गड़बड़ियां हैं. क्रेशर संचालक संगठन के भोपाल के अध्यक्ष अशोक शिवहरे ने बताया "जो पहले कैमरे का सिस्टम लगा हुआ था. उसमें कई लोग गाड़ी की नंबर प्लेट निकालकर दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करते थे. जिसका खामियाजा कारोबारी को भुगतना पड़ता है. अब जिसकी नंबर प्लेट आ गई उसे जुर्माना देना पड़ता है."
मनमाने तरीके से भेजे जुर्माने के नोटिस
शिवहरे कहते हैं "अब टैगिग सिस्टम से काफी सुविधा है. लेकिन जो जुर्माने गलत आ गए, उनका क्या होगा. टैगिंग की जो पहल सरकार ने की है उसका स्वागत है. इससे खनन विभाग को वाहनों की सही जानकारी मिल पाएगी. इसमें एक वाहन दूसरे वाहन का टैग इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. इस तरह की हर गड़बड़ी पर रोक लगेगी. हमारी मांग है कि इसे एक नवम्बर से लागू किया जाए ताकि पुराने मामले और नए सिस्टम के बीच का अंतर साफ हो सके."
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चालानों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हड़ताल
शिवहरे ने बताया "एक वाहन की जितनी कीमत उतना चालान भरना पड़ रहा है और खनिज विभाग से ये चालान पहुंचने में भी 6 महीने लग जाता है. अगर उनकी मांग के अनुरूप चालानों की शासन निष्पक्ष जांच नहीं कराता है तो 12 नवम्बर से पूरे मध्य प्रदेश में क्रेशर संचालक हड़ताल पर चले जाएंगे. ऐसे हालत में प्रदेश भर में निर्माण कार्यों पर ब्रेक लगेगा. निर्माण में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी, रेत, मुरम की आपूर्ति भी प्रभावित होगी."