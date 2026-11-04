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मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य ठप होने का खतरा, क्रेशर संचालक और खनन कारोबारी एकजुट

क्रेशर संचालक और खनन कारोबारी हुए एकजुट ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश में 12 नवम्बर से फ्लाईओवर, मेट्रो के साथ अन्य निर्माण कार्यों पर ब्रेक लग सकता है. राजधानी भोपाल और आसपास के इलाके के क्रेशर संचालकों के साथ रेत, मुरम, कोपरा और गिट्टी के कारोबारी खनन विभाग की चालानी कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज करा रहा है. उनका आरोप है कि खनिज के परिवहन में कैमरे से निगरानी और इसके साथ होने वाली तकनीकी गडबड़ी की वजह से बिना रॉयल्टी परिवहन के आरोप में भारी भरकम चालान भेजे जा रहे हैं.

कारोबारियों का कहना है कि कई क्रेशर संचालकों को लाखों रुपए के जुर्माने के नोटिस मिले हैं. जिसमें कई नोटिस खाली वाहन पर भी हैं. व्यापारियों ने नई टैगिग व्यवस्था पर सहमति जताई है लेकिन पुराने चालानों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है.