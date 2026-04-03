अचानक कैसे एक्टिव हुए हिस्ट्रीशीटर? भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बनाया एक्शन प्लान, दिया अल्टीमेटम
राजधानी भोपाल में बीते 2 माह से कुख्यात बदमाशों द्वारा की गईं ताबड़तोड़ घटनाओं से पुलिस कमिश्नर संजय सिंह भी भौंचक. अब होगी सख्ती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 7:51 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दो माह से अपाराधी धमाचौकड़ी मचाए हैं. भोपाल पुलिस के लिए अपराधी सिरदर्द साबित हो रहे हैं. मर्डर, फायरिंग, चाकूबाजी और ड्रग्स तस्करी जैसे मामले अचानक बढ़ने से पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने अपने अफसरों की स्पेशल मीटिंग बुलाई. इसमें तय किया गया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर काम तेज किया जाएगा. हिस्ट्रीशीटर बदमाशों पर पैनी नजर रखकर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गंभीर अपराध होने पर नपेंगे टीआई
मीटिंग में पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों से दो-टूक कहा "जिसके क्षेत्र में गंभीर अपराध की वारदात होगी, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा." हर थाने की साप्ताहिक समीक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने सभी डीसीपी को निर्देश देकर कहा "मुझे हर घटना का फॉलोअप चाहिए. किसी भी कीमत पर अब बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी. अपने क्षेत्रों में सक्रिय बदमाशों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई करें." इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए.
भोपाल पुलिस पर उठने लगे सवाल
भोपाल मे बीते दो माह से मर्डर, एनडीपीएस, चाकूबाज़ी और फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. इससे भोपाल शहर का माहौल बिगड़ने लगा है. लोगों में दहशत का वातावरण बनता जा रहा. इसके साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. खास बात ये है कि नए कमिश्नर संजय सिंह के कार्यकाल में ज्यादा वारदात हुई हैं. इसीलिए अब पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने सख्त रुख अपनाया है.
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भोपाल के हर कोने में बढ़े अपराध
पिछले 2 महीने में लगातार हुई चाकूबाजी और फायरिंग की घटनाओं ने भोपाल को दहला दिया. अलग-अलग थाना इलाकों में दो दर्जन से ज्यादा वारदात सामने आई हैं, जिसमें कोलार, तलैया, शाहजहांनाबाद, कोहेफिजा, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज, मंगलवारा, श्यामला हिल्स में चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं तो एक दर्जन फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें ऐशबाग, कोहेफिजा, कोलार, गौतम नगर थाने शामिल हैं.