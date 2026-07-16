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नशे से दूरी है जरुरी 2.0 अभियान से जुड़ीं क्रिकेटर क्रांति गौड़, बोलीं लक्ष्य से भटका देता है नशा

भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में क्रिकेटर क्रांति गौड़ का हुआ सम्मान. नशे से दूरी अभियान से जुड़कर युवाओं को खेलों से भविष्य संवारने का दिया संदेश.

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पुलिस कमिश्नरेट में क्रिकेटर क्रांति गौड़ का हुआ सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक चलाए जा रहे राज्यव्यापी जनजागरुकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 को अब खेल जगत की नामचीन हस्तियों का भी समर्थन मिलने लगा है. इसी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने अभियान से जुड़कर युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने का संदेश दिया.

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान

15 जुलाई से 30 जुलाई तक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की रफ्तार तेज होने लगी है. इस अभियान मे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ भी जुड़ गईं हैं. गुरुवार को क्रांति गौड़ भोपाल पुलिस कमिश्नरेट पहुंचीं, जहां पुलिस कमिश्नर ने उनका शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया. कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान अभियान के उद्देश्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जनसहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

नशे से दूरी है जरुरी 2.0 अभियान से जुड़ीं क्रिकेटर क्रांति गौड़ (ETV Bharat)

'लक्ष्य से भटका देता है नशा'

कार्यक्रम के दौरान क्रांति गौड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, "नशा किसी भी व्यक्ति के सपनों, करियर और भविष्य को बर्बाद कर सकता है. यदि युवा अपनी ऊर्जा खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं, तो वे जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं." उन्होंने सभी युवाओं से नशे को पूरी तरह "ना" कहने और स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया.

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मध्य प्रदेश पुलिस का नशे से दूरी है जरुरी अभियान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. मेहनत, अनुशासन और समर्पण ही व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाते हैं, जबकि नशा उसे लक्ष्य से भटका देता है. इसलिए हर युवा को अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए नशामुक्त जीवन अपनाना चाहिए."

'जानकारी देने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त'

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है. उन्होंने कहा, "नशे की सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी. ड्रग्स पूरे समाज को खोखला कर देती है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है. इसके अलावा यदि कोई नशे का आदी है तो उसकी भी सूचना दें. अन्य विभागों से मिलकर उसका इलाज कराया जाएगा."

उन्होंने कहा, "पुलिस का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि जनजागरूकता के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकना भी है."

छतरपुर जिले की रहने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ भारतीय महिला क्रिकेट की उभरती हुई प्रतिभाओं में शामिल हैं. हाल ही में उन्होंने ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के प्रतिष्ठित टेस्ट ऑनर्स बोर्ड में अपना नाम दर्ज कर मध्य प्रदेश और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि को प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक माना जा रहा है.

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