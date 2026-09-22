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भोपाल के मुक्तिधाम से मुक्ति मुश्किल, अस्थियों का संचय बनी फॉर्मेलिटी तो विश्राम घाट में ढेर

भोपाल के विश्राम घाट में अस्थियों व राख का पहाड़ जैसा ढेर ( Etv Bharat )

सुभाष नगर विश्राम घाट के कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ गई है. किसी भी अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद जब लोग फूल चुनने आते हैं तो पूरी अस्थियां अपने साथ ले जाने के बजाए सारी राख और अधिकांश अस्थियां वहीं छोड़ जाते हैं. ऐसा हर मृतक के परिजन नहीं करते. लेकिन हर दिन कुछ मामले ऐसे सामने आ ही जाते हैं. विश्राम घाट के कर्मचारी योगेश नील बताते हैं "कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह अस्थियां चुनने आते हैं तो गिनती की अस्थियां ले जाते हैं और बाकी राख और अस्थियां वहीं छोड़कर चले जाते हैं. अब ऐसे में अगर हम समेट कर सफाई ना करें तो फिर वो अस्थियां बाकी लोगों के पैरों तले आ आती हैं."

अस्थियों का संचय बनी फॉर्मेलिटी तो विश्राम घाट में लगे ढेर (ETV BHARAT)

सुभाष नगर विश्राम घाट में हर दिन औसत 15 से 16 अंतिम संस्कार होते हैं. लेकिन विश्राम घाट के सामने नई चुनौती है अधूरे अंतिम संस्कार. परिजन राख के साथ अस्थियां भी वहीं छोड़ जाते हैं. हर 15 दिन में अब विश्राम घाट को जमा हुई राख में से ऐसी अस्थियों को इकट्ठा करना पड़ता है. अगर समय से संभाला ना जाए ये अस्थियां आम लोगों के पैरों तले आ जाएंगी.

भोपाल. रिश्तों में संवेदनहीनता इस कदर बढ़ रही है कि परिजन के अंतिम सफर में भी ऐसी जल्दबाज़ी कि देखकर शर्म आ जाए. राजधानी भोपाल के सुभाषनगर मुक्ति धाम में लगातार तीसरा दिन. जब अंतिम संस्कार के बाद सुबह दिवंगत के परिजन फूल यानि अस्थियां चुनने तो आए लेकिन गिनती की अस्थियां चुनने के बाद बाकी राख के साथ वहीं छोड़ गए.

भोपाल के मुक्तिधाम से मुक्ति मुश्किल (Etv Bharat)

योगेश नील बताते हैं "कई बार इसके लिए बोला जाता है लेकिन लोग सुनते ही नहीं. हैरत है कि आखिरी सेवा भी भारी पड़ रही है. हमें ही उठाकर राख और अस्थियां एक साइड रखनी पड़ती हैं. हर 15 दिन में हम ये छंटनी करते हैं."

विश्राम घाट के एक हिस्से का वो ढेर

विश्राम घाट के एक हिस्से अस्थियों व राख का ढेर (ETV BHARAT)

अंतिम संस्कार के बाद जब कुछ परिजन अपने परिवार के मृतक की अस्थियां और राख उठाकर नहीं ले जाते तो अगले अंतिम संस्कार के लिए जगह साफ करने ये राख और अस्थियां एक निश्चित जगह पर डाल दी जाती हैं. लेकिन बीते 6 साल में छूटी हुई अस्थियां और राखों का पहाड़ बड़ा हो रहा है. सुभाष नगर विश्राम घाट के प्रबंधक शोभराज सुखवानी कहते हैं "कोविड के पहले इसी तरह का बर्ताव नहीं दिखाई दिया था. यहां तक कि पूरी राख दो-तीन बोरे में भरकर लोग ले जाते थे. अभी भी कई सारे लोग ऐसा ही करते हैं. लेकिन हमारा संकट वे लोग हैं, जो अस्थिया और राख वहीं पटक कर चले जाते हैं. गिनती की अस्थियां उठाते हैं और बाकी छोड़ जाते हैं.'

अंतिम संस्कार के बाद परिजनों की यादें ढेर में तब्दील (ETV BHARAT)

मुक्तिधाम ट्रस्ट करता है अस्थियों का विसर्जन

भोपाल के विश्राम घाट में हर 15 दिन में अस्थियों की सफाई (ETV BHARAT)

सुभाष नगर विश्राम घाट में लावारिस लाशों का अस्थि विसर्जन तर्पण 2016 से ही शुरू कर दिया था. लेकिन कोविड के बाद से ये तो सिलसिला रुका ही नहीं. बल्कि बढ़ता चला गया. शोभराज सुखवानी बताते हैं "एक कलश में जितनी अस्थियां आ जाएं वो ले जाते हैं लोग बाकी चितास्थल पर पड़ी रहती हैं. विश्राम घाट ट्रस्ट उनका संचय करता है. ये काम परिवार वालों का है. आप अपने घर परिवार के सदस्य को क्या ऐसे पैरों में आने के लिए छोड़ सकते हैं. लेकिन समाज में संवेदनशीलता इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि ये भी हो रहा है. हम जितना कर सकते हैं, उतना करते हैं. हर 15 दिन में इस राख को अस्थियों को अलग जमा करते हैं ताकि जिनकी अंतिम यात्रा का ध्यान उनके परिजनों ने नहीं रखा, हम तो उनकी अंतिम यात्रा आसान कर सकें."