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प्लास्टिक को 'न', यह राखियां भाई की कलाई से उतरकर बनेगी घर का डेकोरेशन, बंपर बिक्री

भोपाल के बांस शिल्पी धर्मेंद्र रोहर का कमाल, बांस, धान और कपड़े की कतरन से तैयार की ईको फ्रेंडली राखियां. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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भोपाल के बांस शिल्पी धर्मेंद्र रोहर का कमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 12:17 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 12:40 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सजाने के लिए इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ प्रकृति से जुड़ी अनोखी राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. भोपाल के बांस शिल्पी धर्मेंद्र रोहर बांस, धान, धागे और कपड़े की कतरन जैसे प्राकृतिक व अनुपयोगी सामान से राखियां तैयार की हैं. इन राखियों की खासियत सिर्फ इनका अलग डिजाइन ही नहीं, बल्कि इनका पर्यावरण के अनुकूल होना भी है. धर्मेंद्र के अनुसार, ''इस साल इनकी मांग पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है और कई लोग खास डिजाइनों के लिए पहले से ही आर्डर दे रहे हैं.''

पांच साल से बना रहे बांस की राखियां
धर्मेंद्र रोहर बताते हैं कि, ''वो पिछले करीब पांच वर्षों से रक्षाबंधन के मौसम में बांस से राखियां तैयार कर रहे हैं. इस बार उन्होंने प्लास्टिक से बनी राखियों के विकल्प के तौर पर प्राकृतिक सामग्री से राखियां तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया है.'' उनका कहना है कि, ''बाजार में मिलने वाली प्लास्टिक की राखियां इस्तेमाल के बाद लंबे समय तक कचरे के रूप में बनी रहती हैं. इसी को देखते हुए उन्होंने ऐसी राखियां तैयार करने की कोशिश की, जो त्योहार के बाद भी किसी न किसी रूप में उपयोगी रहें.''

बांस, धान और कपड़े की कतरन से तैयार की ईको फ्रेंडली राखियां (ETV Bharat)

बांस, धान और कपड़े की कतरन से तैयार
बता दें कि, इन राखियों को तैयार करने में बांस के साथ धान, धागे और कपड़े की कतरन का इस्तेमाल किया है. खास बात यह है कि इनमें ऐसी सामग्री का उपयोग किया है, जिसे आमतौर पर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. प्राकृतिक सामग्री के कारण राखियों को अलग-अलग आकार और डिजाइन में तैयार किया जा सकता है. इससे हर राखी पारंपरिक राखियों से कुछ अलग नजर आती है.

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ईको फ्रेंडली राखी की खासियत (ETV Bharat)

राखी के बाद भी आएंगी काम
धर्मेंद्र रोहर के अनुसार, ''इन प्राकृतिक राखियों की खासियत यह है कि, इनका इस्तेमाल केवल रक्षाबंधन तक सीमित नहीं है. बल्कि राखी बांधने के बाद इसे घर में सजावटी सामान के तौर पर भी रखा जा सकता है. यानी त्योहार खत्म होने के बाद भी राखी को सीधे कचरे में फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं प्राकृतिक सामग्री होने के कारण इसे मिट्टी में डालने पर यह धीरे-धीरे मिट्टी में मिल सकती है और जैविक पदार्थ के रूप में उपयोगी हो सकती है.''

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चार दिन में 35 से 40 हजार की बिक्री (ETV Bharat)
DHARMENDRA ROHAR ECO FRIENDLY RAKHI
राखियां भाई की कलाई से उतरकर बनेगी घर का डेकोरेशन (ETV Bharat)

चार दिन में 35 से 40 हजार की बिक्री
प्राकृतिक राखियों की बढ़ती मांग का अंदाजा इनके कारोबार से भी लगाया जा सकता है. धर्मेंद्र के अनुसार, ''इस बार सिर्फ 7 से 8 दिन में करीब 800 राखियां बिक चुकी हैं, जबकि 600 से 700 राखियों के आर्डर अभी उनके पास हैं. खास डिजाइन की राखियों के लिए लोगों ने अग्रिम बुकिंग भी कराई. पिछले वर्षों में भी रक्षाबंधन के दौरान पांच से छह दिनों में करीब 90 हजार से एक लाख रुपये तक की बिक्री होने की बात उन्होंने बताई.''

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पांच साल से बना रहे बांस की राखियां (ETV Bharat)

प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक विकल्प का संदेश
धर्मेंद्र का कहना है कि, ''बांस की राखियां बनाने के पीछे उनका उद्देश्य केवल कारोबार करना नहीं, बल्कि लोगों को प्लास्टिक की राखियों के बजाय प्राकृतिक विकल्प अपनाने का संदेश देना भी है.'' उनका मानना है कि, ''रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का त्योहार है, लेकिन इस रिश्ते के साथ प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी जोड़ा जा सकता है.''

Last Updated : August 28, 2026 at 12:40 PM IST

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