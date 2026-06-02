ETV Bharat / state

अपने ही अदालत में गिरिबाला सिंह ने की पैरवी, कोर्ट ने मां-बेटे को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा

ट्विशा शर्मा मामले में मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए गिरिबाला और समर्थ सिंह, कोर्ट ने दोनों को न्यायिक रिमांड में भेजा,आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

GIRIBALA SAMARTH JUDICIAL REMAND
16 जून तक ज्यूडिशियल रिमांड पर समर्थ-गिरिबाला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 4:21 PM IST

|

Updated : June 2, 2026 at 5:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: चर्चित ट्वीशा शर्मा मौत मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया. पांच दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद एजेंसी ने आगे रिमांड की मांग नहीं की, जिसके चलते विशेष न्यायाधीश शोभना भलावे की अदालत ने दोनों आरोपियों को 16 जून तक न्यायिक रिमांड में जेल भेजने के आदेश दिए.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

भोपाल के चर्चित ट्वीशा शर्मा मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई टीम ने सोमवार को आरोपी समर्थ सिंह और उनकी मां, पूर्व जज गिरिबाला सिंह को भोपाल स्थित शोभना भलावे की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया. 5 दिन की सीबीआई रिमांड पूरी होने के बाद, एजेंसी द्वारा आगे की रिमांड न मांगे जाने पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब दोनों आरोपी 16 जून तक जेल में रहेंगे. अदालत के आदेश के बाद समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी.

भोपाल कोर्ट में पेश हुए समर्थ गिरिबाला (ETV Bharat)

गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से मांगी विशेष सुरक्षा

सुनवाई के दौरान पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपनी सुरक्षा को लेकर अदालत के समक्ष विशेष आग्रह किया. गिरिबाला सिंह ने कहा कि न्यायिक सेवा के दौरान उन्होंने कई अपराधियों को सजा सुनाई थी, जिनमें से कुछ वर्तमान में सेंट्रल जेल में बंद हैं. ऐसे में जेल के भीतर उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है. गिरिबाला की इस आशंका को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखने के निर्देश दिए.

CCTV फुटेज लीक होने पर जताई अनभिज्ञता

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे आए और कथित रूप से लीक कैसे हुए. अदालत में इस विषय पर भी चर्चा हुई.

GIRIBALA SINGH JUDICIAL REMAND
भोपाल कोर्ट में पेश हुईं गिरिबाला सिंह (ETV Bharat)

जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में मारपीट का आरोप

गिरिबाला सिंह ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि "ट्वीशा शर्मा के परिवार के अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में उनके बेटे समर्थ सिंह के साथ मारपीट की थी. हालांकि अनुराग श्रीवास्तव ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट परिसर की पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरों और मीडिया कवरेज में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनके और समर्थ सिंह के बीच बहुत दूरी थी."

अनुराग श्रीवास्तव ने दिया जवाब, जांच की मांग

ट्वीशा शर्मा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि "जबलपुर हाईकोर्ट में समर्थ सिंह एक रूम में जाकर छिप गया था और वहां मीडिया भी मौजूद थी. उनके अनुसार समर्थ के साथ कुछ अन्य लोग भी थे, जिनकी पहचान और भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है और अदालत ने इस विषय को अपने रिकॉर्ड में भी लिया है.

BHOPAL COURT SAMARTH PRESENTED
समर्थ सिंह को भी भोपाल कोर्ट में किया पेश (ETV Bharat)

अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी दावा किया कि उन्हें स्वयं जान से मारने की धमकियां मिली थी. उनका आरोप है कि समर्थ सिंह के कुछ साथियों ने मीडिया कर्मियों और उन्हें धक्का देकर वहां से बाहर करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए.

मीडिया ट्रायल पर गिरिबाला की आपत्ति

गिरिबाला सिंह ने अदालत में मीडिया कवरेज को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि जहां भी उन्हें जांच या पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, वहां मीडिया पहले से मौजूद रहती है. उन्होंने इसे "मीडिया ट्रायल" बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने हाल ही में सीबीआई द्वारा कराए गए क्राइम सीन रीक्रिएशन का भी जिक्र किया. गिरिबाला का कहना था कि रीक्रिएशन के दौरान उन्हें घर से कुछ दूरी पहले वाहन से उतारा गया, जिससे मीडिया को पूरे घटनाक्रम की फुटेज मिल गई. उन्होंने इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए.

BHOPAL COURT SAMARTH PRESENTED
कोर्ट के बाहर पुलिस का पहरा (ETV Bharat)

जांच के अहम चरण में पहुंचा मामला

सीबीआई ने हाल के दिनों में क्राइम सीन रीक्रिएशन, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और विभिन्न पक्षों से पूछताछ के जरिए मामले की जांच को आगे बढ़ाया है. फिलहाल एजेंसी ने आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब 16 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी है. माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा जुटाए गए साक्ष्य और जांच की प्रगति के आधार पर मामले की आगे की कानूनी दिशा तय होगी.

Last Updated : June 2, 2026 at 5:53 PM IST

TAGGED:

TWISHA SHARMA DEATH CASE
BHOPAL COURT GIRIBALA PRESENTED
BHOPAL COURT SAMARTH PRESENTED
GIRIBALA SINGH JUDICIAL REMAND
GIRIBALA SAMARTH JUDICIAL REMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.