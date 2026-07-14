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गिरिबाला-समर्थ की बढ़ी ज्यूडिशियल रिमांड, CBI को वॉयस सैंपल लेने की मिली अनुमति

ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार को भोपाल कोर्ट में हुई सुनवाई, गिरिबाल सिंह और समर्थ की बढ़ी ज्यूडिशियल कस्टडी, वॉयस सैंपल लेने की अनुमति.

GIRIBALA JUDICIAL CUSTODY EXTEND
गिरिबाला-समर्थ की बढ़ी ज्यूडिशियर रिमांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:27 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बहुचर्चित मामले में मंगलवार को विशेष अदालत में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले के दोनों आरोपियों पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक रिमांड 28 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है. साथ ही, अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति भी दे दी है. माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और ऑडियो रिकॉर्डिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह जांच का महत्वपूर्ण कदम होगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी

मामले की सुनवाई जस्टिस अनुदिता गुप्ता की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच अभी जारी है और दोनों आरोपी वॉयस सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं. एजेंसी ने अदालत से वॉयस सैंपल लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. अब सीबीआई वैज्ञानिक जांच के तहत आरोपियों के वॉयस सैंपल लेकर उनकी तुलना उपलब्ध ऑडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से कराएगी.

ट्विशा के पिता और वकील का बयान (ETV Bharat)

AIIMS भोपाल ने कोर्ट को दी जानकारी

सुनवाई के दौरान एम्स भोपाल ने अदालत को बताया कि "पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही सीबीाई को उपलब्ध करा दिए गए हैं. संस्थान की ओर से स्पष्ट किया गया कि अलग से कोई अतिरिक्त रिपोर्ट नहीं दी जाएगी. वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि AIIMS दिल्ली की ओर से पोस्टमार्टम से संबंधित रिपोर्ट या राय अभी प्राप्त नहीं हुई है और उसका इंतजार किया जा रहा है.

चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय

सीबीआई ने इस मामले की जांच 25 मई 2026 को अपने हाथ में ली थी. कानून के अनुसार एजेंसी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय है. यदि निर्धारित अवधि में चालान पेश नहीं किया जाता है, तो आरोपी पक्ष वैधानिक जमानत का दावा कर सकता है. फिलहाल सीबीआई वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और वॉयस सैंपल व लंबित फोरेंसिक रिपोर्ट को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

TWISHA SHARMA DEATH CASE
भोपाल जिला कोर्ट (ETV Bharat)

वॉयस सैंपल की कोर्ट ने दी अनुमति

ट्विशा शर्मा के पिता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया कि "सीबीआई ने 28 जुलाई तक न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी वॉयस सैंपल देने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने अदालत से अनुमति मांगी और कोर्ट ने एजेंसी के आवेदन को मंजूरी दे दी."

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने क्या कहा

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि "वॉयस सैंपल देने से इनकार करना गिरिबाला सिंह की कानूनी चालाकी को दर्शाता है, क्योंकि वह स्वयं कानून की जानकार हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि सीबीआई की वैज्ञानिक जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि ट्विशा का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के संबंध में भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया है."

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई, जो फिलहाल फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.

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