होटल में रुके कपल के बीच विवाद, पत्नी ने पति को किया लहूलुहान, फिर शराब-सिगरेट पी

मामले के अनुसार आरोपी पत्नी नर्स सीहोर से भोपाल अपने पति से मिलने आई थी. होटल में दोनों रुके. रात में खाना खाने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया. इसके बाद कमरे में पहुंचने पर पत्नी ने अपने पति को डंडे से पीटा और ब्लेड मारकर घायल कर दिया. पति की शिकायत पर नर्स के खिलाफ धारदार हथियार से हमला करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

भोपाल : राजधानी के पिपलानी थाना क्षेत्र के आनंद नगर स्थित एक होटल में महिला ने अपने पति पर जानलेवा हमला किया. इस दौरान पत्नी ने पति को डंडों से पीटा और ब्लेड से हमला कर दिया. पति के पेट और हाथ में गंभीर चोटें आईं. पत्नी ने कांच का गिलास पति के सिर में मारा, इससे सिर में भी चोट आई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार पीड़ित पति पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है. उसने शाजापुर निवासी एक युवती से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी. उसकी पत्नी नर्स है. पीड़ित का कहना है कि दोनों के बीच पूरी रात झगड़ा हुा. पति के सोने के बाद पत्नी ने ड्रिंक भी किया और सिगरेट भी पी. इसके वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं.

मंदिर में हुई थी दोनों की शादी

एसीपी अदिति बी सक्सेना ने बताया "शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला ने पहले युवक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में समझौता करने के लिए युवक ने उससे आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. पुलिस को हमला करने के cctv फुटेज मिले हैं. पति ने होटल के रूम मे पहले से ही कैमरे लगवा दिए थे."

युवती की कार पर एसिड अटैक

ऐशबाग थाना क्षेत्र में होली के दिन सनसनीखेज वारदात. असामाजिक तत्व ने युवती की कार पर एसिड अटैक किया. युवती होली के दिन अपनी कार घर के सामने खड़ी कर कहीं गई थी. जब वह वापस लौटी तो देखा कि कार पर रंग के साथ किसी ने एसिड डाल दिया है, जिससे गाड़ी का कलर खराब हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. टीआई संदीप पंवार ने बताया "कॉलोनी में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं."