नशे के सौदागरों पर STF का एक्शन, कोर्ट में 1250 पेज का चालान पेश, अवैध सिंडिकेट की खुली परतें
भोपाल में नकली कफ सिरप मामले में STF ने पेश किया चालान, पटेल नगर की फैक्ट्री से 74 हजार से ज्यादा शीशियां हुई थी बरामद. रिपोर्ट-आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 5:23 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में नशीले और नकली कफ सिरप के बड़े कारोबार का खुलासा करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने मामले में अदालत के सामने करीब 1250 पेज का चालान पेश किया है. यह मामला भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित पटेल नगर में संचालित अवैध कफ सिरप फैक्ट्री से जुड़ा है. यहां से एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान 74 हजार से ज्यादा शीशियां बरामद की थीं. करीब छह महीने पहले सामने आए इस मामले में एसटीएफ ने अवैध कफ सिरप की री-पैकिंग, भंडारण और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच की थी. अब चालान पेश होने के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
30 मई को हुआ था अवैध फैक्ट्री का खुलासा
एसटीएफ ने 30 मई 2026 को भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित पटेल नगर में एक मकान पर छापेमारी की थी. बाहर से सामान्य मकान दिखाई देने वाली इस जगह के अंदर कथित तौर पर कफ सिरप की अवैध री-पैकिंग और पैकेजिंग का काम चल रहा था. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में कफ सिरप, पैकेजिंग सामग्री और मशीनें बरामद की गई थीं. जांच में सामने आया था कि सिरप को नए रैपर और पैकिंग के जरिए बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी.
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74 हजार से ज्यादा शीशियां बरामद
एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हुई थी. बाद की जांच में अलग-अलग ठिकानों से भी सिरप जब्त किया गया. कुल बरामदगी 74 हजार से ज्यादा शीशियों की बताई गई है. इन सिरप की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई थी. सिरप के अलावा पैकेजिंग मशीनरी और परिवहन में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी जब्त किया गया था.
कई जिलों तक फैला था सप्लाई नेटवर्क
एसटीएफ एसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि, ''जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि यह कारोबार केवल भोपाल तक सीमित नहीं था. कथित तौर पर सिरप की सप्लाई महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों तक की जा रही थी. नेटवर्क में फर्जी मेडिकल फर्मों, भंडारण ठिकानों और परिवहन व्यवस्था के इस्तेमाल की बात भी सामने आई थी. अभी तक दो नाबालिग सहित 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले मे अभी भी जांच चल रही है.'' भदौरिया ने कहा कि, ''ये गिरोह मध्य प्रदेश के आलावा राज्य के बाहर भी संचालित हो रहा था. एसटीएफ ने मामले में अलग-अलग चरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया. अक्टूबर 2026 में इस प्रकरण में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.''
अब अदालत में चलेगा मामला
एसटीएफ द्वारा करीब 1250 पेज का चालान पेश किए जाने के बाद अब अदालत में मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी. चालान में जांच से जुड़े साक्ष्य और आरोपों का विवरण शामिल होने की संभावना है. मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है.