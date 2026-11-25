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नशे के सौदागरों पर STF का एक्शन, कोर्ट में 1250 पेज का चालान पेश, अवैध सिंडिकेट की खुली परतें

भोपाल में नकली कफ सिरप मामले में STF ने पेश किया चालान ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में नशीले और नकली कफ सिरप के बड़े कारोबार का खुलासा करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने मामले में अदालत के सामने करीब 1250 पेज का चालान पेश किया है. यह मामला भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित पटेल नगर में संचालित अवैध कफ सिरप फैक्ट्री से जुड़ा है. यहां से एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान 74 हजार से ज्यादा शीशियां बरामद की थीं. करीब छह महीने पहले सामने आए इस मामले में एसटीएफ ने अवैध कफ सिरप की री-पैकिंग, भंडारण और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच की थी. अब चालान पेश होने के बाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

30 मई को हुआ था अवैध फैक्ट्री का खुलासा