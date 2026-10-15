कोविड का जिन्न जिंदा है! PPE किट पहने आज भी खड़ी हैं शालिनी और प्रियंका जैसे कई कोरोना वॉरियर्स
भोपाल में 11 दिन से कोरोना योद्धाओं का धरना. महिलाएं पीपीई किट पहने तो पुरुष अर्धनग्न होकर कर रहे नारेबाजी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:07 PM IST
भोपाल : कोरोना काल बीते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए. लेकिन शालिनी पाण्डे सहित कई कोरोना योद्धा इस गर्मी और उमस भरे मौसम में पीपीई किट पहनकर खड़े हैं. किट इसलिए पहना कि सरकार को याद दिला सकें कि महामारी के दो बरस यही किट सबसे बड़ी उम्मीद बनती थी. सागर से आई शालिनी पाण्डे ने जब कोरोना योद्धा बनने का फैसला किया, तब उनका रिश्ता टूटने की नौबत आ गई थी. लेकिन उन्होंने जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा बनने का फैसला लिया.
शालिनी कहती हैं "अगर उन दो सालो में जान जोखिम में डालने के बजाए कोई प्राइवेट नौकरी कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. हम सड़क पर आ गए लेकिन सरकार में कहीं सुनवाई नहीं है."
अचानक एक दिन सभी को नौकरी से हटा दिया
राजगढ़ से भोपाल आकर बीते 11 दिन से शाहजहांनी पार्क में डटी प्रियंका बताती हैं "पहले 89 दिन के लिए उनकी ड्यूटी बढ़ाई जाती थी. इस तरह से दो साल तक सरकार ने काम लिया. फिर एक दिन अचानक लेटर आया कि सरकार के पास बजट नहीं है और हमें सेवा से निकाल दिया गया. विधायकों, मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं. 5 साल के भीतर दो मुख्यमंत्री बदल गए. लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदली. एक तरफ वित्त मंत्री कहते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं और हमें नौकरी में बहाल ना करने बजट का ही हवाला दिया जाता है."
डिग्री तक जला दीं और कैसे सरकार सुनेगी हमारी
छिंदवाड़ा से आए डॉ.विनोद कुमार अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके पहले सद्बुद्धि यज्ञ में वे अपनी डिग्रियां चला चुके हैं. कहते हैं "जब मुश्किल स्थिति थी तो हम सरकार के साथ खड़े रहे. अब वैकेंसी निकाल रही है सरकार लेकिन हमें रखने तैयार नहीं है. आधे से ज्यादा लोगों की तो उम्र निकल चुकी है. अब उनके पास ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट." डॉ. हेमंत चौरसिया उन्ही में से है जो 50 की उम्र पूरी कर चुके हैं. वह कहते हैं "हमें तो दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया सरकार ने."
दीपावली भी यहीं मनाएंगे कोरोना योद्धा
मध्य प्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के कोरोना योद्धाओं का भोपाल के नीलम पार्क में लगातार 11 दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी है. पुनर्बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया. पुरुष कोरोना योद्धाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जबकि महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने PPE किट पहनकर सरकार से दोबारा नौकरी पर रखने की अपील की.
संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने कहा "कोरोना महामारी के दौरान जब प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव था, तब सरकार की जरूरत पर आयुष चिकित्सकों सहित हजारों स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात सेवाएं दीं. लगभग दो वर्षों तक सेवाएं देने के बाद नौकरी से बाहर कर दिया गया. आज करीब 4,000 कोरोना योद्धा बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं."
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उत्तर प्रदेश, हरियाणा की तरह फैसला ले सरकार
कोरोना योद्धा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहते हैं "इन राज्यों में कोरोना काल के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को रोजगार में बनाए रखने या पुनर्नियोजित करने के प्रयास किए गए हैं. मध्य प्रदेश में लगभग 4,000 कोरोना योद्धाओं को सेवा से बाहर कर दिया गया. एक ओर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए करोड़ों रुपये के बजट और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बजट की कमी का हवाला देकर महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले हजारों स्वास्थ्यकर्मियों को बेरोजगार कर दिया गया."