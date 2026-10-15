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कोविड का जिन्न जिंदा है! PPE किट पहने आज भी खड़ी हैं शालिनी और प्रियंका जैसे कई कोरोना वॉरियर्स

भोपाल में 11 दिन से कोरोना योद्धाओं का धरना ( ETV BHARAT )

भोपाल : कोरोना काल बीते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए. लेकिन शालिनी पाण्डे सहित कई कोरोना योद्धा इस गर्मी और उमस भरे मौसम में पीपीई किट पहनकर खड़े हैं. किट इसलिए पहना कि सरकार को याद दिला सकें कि महामारी के दो बरस यही किट सबसे बड़ी उम्मीद बनती थी. सागर से आई शालिनी पाण्डे ने जब कोरोना योद्धा बनने का फैसला किया, तब उनका रिश्ता टूटने की नौबत आ गई थी. लेकिन उन्होंने जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा बनने का फैसला लिया.

शालिनी कहती हैं "अगर उन दो सालो में जान जोखिम में डालने के बजाए कोई प्राइवेट नौकरी कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. हम सड़क पर आ गए लेकिन सरकार में कहीं सुनवाई नहीं है."