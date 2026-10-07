बालाघाट में 43 बच्चों की मौत ना दोहराई जाए, ग्रामीण दुर्गम इलाकों में जाने तैयार हैं कोरोना योद्धा
भोपाल में नियमितिकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स, बोले- इलाज के लिए बालाघाट जाने को तैयार. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 2:12 PM IST
भोपाल: बालाघाट में मौत के घाट उतर गए बैगा आदिवासी 43 बच्चों की जिंदगी क्या बचाई जा सकती थी. कोरोना महामारी के दौरान हजारों जिदंगियों को बचाने वाले कोरोना योद्धा ये दावा कर रहे हैं कि ये मुमकिन था. कोरोना के बीत जाने के बाद अपनी अस्थाई नौकरियों से बाहर हुए इन कोरोना योद्धाओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें मध्य प्रदेश के ऐसे ही ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में तैनात कर दिया जाए जहां स्वास्थ्य सेवाएं सपना हैं. भोपाल में धरने पर बैठे इन कोरोना योद्धाओं का आरोप है कि, उनसे वादा किया गया था कि मुश्किल समय में संकट मोचक बने इन योद्धाओं की चिंता सरकार करेगी.
तैनाती हो जाती तो बचाए जा सकते थे बालाघाट के 43 बच्चे
2020 में कोरोना महामारी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूत पिलर की तरह जुड़े कोरोना योद्धाओं का कहना है कि, अगर हमारी तैनाती स्वास्थय विभाग के जरिए ग्रामीण सुदूर इलाकों में कर दी जाती तो बालाघाट के इन 43 बच्चों को बचाया जा सकता था. कोरोना योद्धा रहे और कोविड 19 आयुष चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक डॉ अंकित असाटी कहते हैं, ''प्रदेश में जब कोविड महामारी आई थी, तब सरकार के पास चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ नहीं थे. तब कोरोना योद्धाओं की नियुक्ति की गई. कोरोना की जंग उनके जरिए मध्य प्रेदश ने जीती. आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं. बैगा आदिवासी बच्चों की बालाघाट में मौत हुई. हमारी मांग है कि ऐसी जगहों पर हमारी नियुक्ति की जाए, हम सेवाएं देने के लिए तैयार हैं. लेकिन सरकार हमारी सुनने तैयार नहीं है.''
काम निकल जाने पर वादे से क्यों मुकर गई सरकार
कोरोना योद्धाओं का कहना है कि, 2020-21 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट से कहा था कि, कोरोना योद्धा का कुछ बुरा नहीं होगा. लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है. कोरोना योद्धा डॉ. अनिल पटेल कहते हैं, ''2020 में जब कोरोना महामारी आई तो इन योद्धाओं ने जान पर खेलकर काम किया. दो साल तक कोरोना महामारी के रहने तक हमसे काम कराया. फिर बजट की कमी का हवाला देते हुए चार हजार कोरोना योद्धाओं को बाहर कर दिया गया. स्वास्थय सेवाओं में तो आज भी मानव संसाधन की कमी है.
हमारी वहां तैनाती कर दे सरकार. हम विपरीत से विपरीत परिस्थियों में काम करने तैयार हैं. आप आउटसोर्स पर अस्पतालों को दे रहे हैं उससे बेहतर है कि जो ट्रेंड कोरोना योद्धा है उन्हें मौका दिया जाए.'' उनका कहना है कि, ''कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में जब प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता थी, तब सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सहित विभिन्न स्वास्थ्यकर्मियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं ली गई थीं. ऐसे करीब 4,000 कोरोना योद्धाओं के सामने रोजगार का संकट है.''
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भोपाल में धरना, अब आर पार की लड़ाई में कोरोना योद्धा
कोविड 19 आयुष चिकित्सक एक बार फिर सेवा में बहाली की सबसे बड़ी मांग के साथ भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठ गया है. संघ के अनुसार, लगभग दो वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश द्वारा 28 मार्च 2022 को जारी आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 से कोविड-19 के अंतर्गत जिला स्तर पर लगाए गए. अतिरिक्त मानव संसाधन की सेवाएं समाप्त कर दी गईं. इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हो गए, जिन्होंने महामारी के दौरान शासन एवं प्रदेश की जनता के लिए अपनी सेवाएं दी थीं.
कोरोना योद्धाओं ने रखी मांगे, कहा-जल्द सेवा में बहाली हो
मध्य प्रदेश के चार हजार से ज्यादा कोरोना योद्धाओं ने मांग पत्र भी बताया है. इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं की सेवा बहाली अथवा पुनर्नियोजन किया जाए. स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उपलब्ध रिक्त पदों पर कोविड कोरोना योद्धाओं को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर रोजगार का अवसर देने के लिए विशेष नीति बनाई जाए. कोविड कर्मचारियों की सेवा समाप्ति एवं वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुनर्नियोजन के लिए स्पष्ट नीति एवं कार्ययोजना बनाई जाए. कोरोना योद्धाओं के अनुभव को शासन की आगामी स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग किया जाए.
संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने कहा कि, ''कोविड महामारी के दौरान जब संक्रमण का भय पूरे समाज में था, उस समय हजारों स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी एवं अपने परिवार की चिंता किए बिना मरीजों की सेवा की. उन्होंने अस्पतालों, कोविड सेंटरों, जांच एवं टीकाकरण केंद्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाई.'' उन्होंने कहा कि ''इन कोरोना योद्धाओं ने महामारी के समय शासन और जनता का साथ दिया. आज आवश्यकता है कि उनके अनुभव और योगदान को सम्मान देते हुए उनके रोजगार एवं भविष्य के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाए.''