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बालाघाट में 43 बच्चों की मौत ना दोहराई जाए, ग्रामीण दुर्गम इलाकों में जाने तैयार हैं कोरोना योद्धा

भोपाल में धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स ( ETV Bharat )

भोपाल: बालाघाट में मौत के घाट उतर गए बैगा आदिवासी 43 बच्चों की जिंदगी क्या बचाई जा सकती थी. कोरोना महामारी के दौरान हजारों जिदंगियों को बचाने वाले कोरोना योद्धा ये दावा कर रहे हैं कि ये मुमकिन था. कोरोना के बीत जाने के बाद अपनी अस्थाई नौकरियों से बाहर हुए इन कोरोना योद्धाओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें मध्य प्रदेश के ऐसे ही ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में तैनात कर दिया जाए जहां स्वास्थ्य सेवाएं सपना हैं. भोपाल में धरने पर बैठे इन कोरोना योद्धाओं का आरोप है कि, उनसे वादा किया गया था कि मुश्किल समय में संकट मोचक बने इन योद्धाओं की चिंता सरकार करेगी.