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धरने पर जलाएंगे दीप, दीपावली पर घर नहीं जाएंगे प्रदेश भर के कोरोना योद्धा, यह है वजह

भोपाल: नौकरी से हटाए गए करीब चार हजार कोरोना योद्धा इस बार अपनी दीपावली भी भोपाल के नीलम पार्क में ही मनाएंगे. महीने भर से धरने पर बैठे आयुष चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ की मांगे बेनतीजा रही हैं. लिहाजा कोरोना योद्धाओं ने फैसला लिया है कि इस बार दीपावली पर अपने परिवार के साथ घर पर मनाने के बजाए वे भोपाल में ही धरना स्थल पर दीप जलाएगे.

कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने बताया कि, ''दीपावली पर इस बार कोरोना योद्धा अपने परिवार से दूर नीलम पार्क में ही दिवाली मनाएंगे, ये निर्णय लिया गया है.'' उनका कहना है कि, ''जब तक सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करके उनकी सेवा में पुनर्बहाली नहीं करती है कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है. उनका संघर्ष जारी रहेगा.''

डॉ. असाटी ने कहा कि, ''यही कोरोना योद्धा थे जिन्होंने महामारी के समय हजारों जिंदगियां बचाई थी. घरों में खुशियां लौटाई थी. लेकिन ये सिला मिला है कि वो आज अपने घर परिवार से दूर दीपावली मनाने को मजबूर हो गए हैं.'' उन्होंने बताया कि, ''कोरोना योद्धा महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात अस्पतालों, कोविड सेंटरों, आईसीयू, सैंपलिंग, वैक्सीनेशन का काम करते थे. उस दौरान तो कोरोना योद्धा सिर माथे पर पर बिठाए गए, उनका सम्मान किया गया. लेकिन फिर सरकार ने उनकी सुध नहीं ली और चार हजार कोरोना योद्धाओं को सेवा से अलग कर दिया.''

क्या हैं कोरोना योद्धाओं की मांग

कोरोना योद्धाओं की एक सूत्रीय मांग है कि, ''कोरोना काल में सेवाएं देने वाले जितने भी आयुष चिकित्सक और पैरामैडिकल स्टाफ हैं. उनकी मानवीय परिस्थितियों के मद्देनजर इनकी सेवा में पुर्नबहाली के लिए सरकार निर्णय ले.'' डॉ. असाटी ने बताया कि, ''इन कर्मचारियों में आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जो भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. कोरोना योद्धा पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन कर चुके हैं. वे पिछले एक महीने से भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं.''