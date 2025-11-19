क्या मध्य प्रदेश में सिविल जज के लिए एक भी आदिवासी नहीं मिला? विधायक विक्रांत भूरिया भड़के
मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा पर विवाद. 121 पदों में से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं. कांग्रेस ने लगाया षड़यंत्र का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 4:53 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा 2022 में हुई भर्ती को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने सवाल उठाया है "इस परीक्षा में एक भी आदिवासी युवा का चयन नहीं हुआ. क्या परीक्षा में एक भी योग्य आदिवासी नहीं मिला." आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने सरकार से मांग की है "आरक्षित वर्ग के लिए फिर से परीक्षा कराकर इन पदों को आदिवासी उम्मीदवारों से भरा जाए."
विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया "आदिवासी के बैकलॉग के पदों को ओपन कैटेगरी में लाने का सरकार षडयंत्र कर रही है."
121 पदों पर नहीं मिला एक भी आदिवासी
कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा "देश की आत्मा यहां के मूल निवासी आदिवासी हैं. सिविल जज परीक्षा 2022 की परीक्षा में 191 पदों में से 121 पद आदिवासियों के लिए रिजर्व थे. इस परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ. यह आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा मजाक है. क्या एक भी इस परीक्षा के लिए उपयुक्त आदिवासी नहीं मिला. 2021 के बाद से आज तक एक भी आदिवासी का चयन इस परीक्षा में नहीं हुआ."
आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की साजिश
विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया "आदिवासियों को दिया जाने वाला आरक्षण धीरे-धीरे खत्म करने का यह षडयंत्र चल रहा है. आदिवासियों को सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश है. उनके लिए सिस्टम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं. जब आदिवासी ही सिस्टम में नहीं आएगा तो उनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा. जब सिविल जज ही नहीं बन पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज की बात तो बहुत दूर की बात है. इस एक परीक्षा के रिजल्ट से अगले 15 से 20 साल के लिए आदिवासियों के लिए पोस्ट बंद कर दिए हैं."
जेलों में बंद कैदियों में 60 फीसदी आदिवासी
कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा "आज सबसे बड़ी लड़ाई जल, जंगल, जमीन की चल रही है. जब सिस्टम में आदिवासी का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उनके प्रति संवेदनशीलता रखकर फैसला कैसा होगा." उन्होंने आरोप लगाया "आदिवासियों को जमानत नहीं दी जा रही है. इस बात के आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश की जेलों में 60 फीसदी से ज्यादा आदिवासी बंद हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है."
आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को
आदिवासी समुदाय अपने आपको असहाय महसूस कर रहा है. सरकार दावे करती है कि संस्थानों के नाम बदलकर महानायकों के नाम पर रखे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी, वह भी तो सरकार लड़े. बिरसा मुंडा, टंट्या मामा ने जमीन की लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार आदिवासियों की जमीन ही उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी कर रही है.
एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी का
डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा "मध्यप्रदेश में एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का होने जा रहा है. चुनाव आयोग में यदि एसआईआर कराना था तो दीपावली के पहले कराता तो त्योहार पर होने वाले आदिवासी घर पर मिल जाते और उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाते, लेकिन त्योहार के बाद सभी दूसरे राज्यों में काम के लिए चले जाते हैं. चुनाव आयोग लोगों का नाम काटने के लिए एसआईआर करा रही है या फिर जोड़ने के लिए."
ट्राइबल सब प्लान का पैसा दूसरे विभागों में बांटा
कांग्रेस ने आरोप लगाया "ट्राइबल सब प्लान को आदिवासियों के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रदेश में आदिवासियों के हित का 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए की राशि 40 से ज्यादा विभागों में सरकार ने बांट दी है. ट्राइबल सब प्लान की पैसा कैरी फॉवर्ड नहीं होता और इस वजह से विभाग आनन-फानन में आदिवासियों का पैसा खर्च किया जाता है."