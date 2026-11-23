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भोपाल में क्यों बिदका घोड़ा! पहले युवक को काटा, अब ठेकेदार के सीने पर दुलत्ती मार ली जान

भोपाल में घोड़े के हमले में युवक की मौत ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के पंचशील नगर में सड़क पर खुलेआम बांधे जा रहे घोड़े अब लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं. घोड़ों के कारण पहले भी लोगों और बेजुबान जानवरों के घायल होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई सिर्फ चालानी औपचारिकता तक सीमित रही. अब इसी लापरवाही के बीच एक 39 वर्षीय ठेकेदार की जान चली गई. घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की है.

पंचशील नगर निवासी संतोष श्रवण अपने रिश्तेदार के बेटे की शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहे थे. घर के पास सड़क के दोनों ओर बंधे घोड़ों के बीच से निकलते समय एक घोड़े ने उनके पेट में इतनी जोरदार लात मारी कि वह मौके पर ही गिर पड़े. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.