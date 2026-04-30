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'26 हजार वेतन दो या नियमित करो', भोपाल में जुटेंगे 1 लाख कर्मचारी, हाई कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

1 लाख कर्मचारी भोपाल में डेरा डालेंगे इधर, तेज गर्मी के चलते प्रदर्शनकारियों का बुरा हाल हो गया, कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई. एक महिला गर्मी की वजह से बेहोश भी हो गई. इस दौरान महिला पुलिस उन्हें संभालती नजर आई. कर्मचारियों का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को और तेज करेंगे. पूरे प्रदेश के 1 लाख कर्मचारी भोपाल में डेरा डालेंगे.

सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप भोपाल के नीलम पार्क में भोपाल में ठेका श्रमिक और आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया. कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है. कर्मचारियों ने कहा कि, सरकार हमसे सभी काम करवा रही है. लेकिन जो वेतन मिलना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है. हमसे तहसीलदार, सरपंच, सचिव, पटवारी भी काम करवाते हैं. उनका सीधा कहना है कि हम राजस्व विभाग में हैं, हमको काम करना पड़ेगा और उसका पैसा हमें नहीं दिया जाता है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में ठेका श्रमिक, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया. कर्मचारियों ने नीलम पार्क क्षेत्र में रैली निकाली और पार्क में धरने पर बैठ गए. वे नारेबाजी के साथ न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे हैं, सरकार हमें नियमित करे. उन्होंने कहा कि, अगले विधानसभा सत्र में हमारी मांगें विधायक उठाएं और हमें न्याय दिलाएं.

कई विभागों में बेहद कम वेतन का आरोप

कर्मचारियों का कहना है कि, विभिन्न विभागों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जा रहा है. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों, पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करवाई जा रही है. कर्मचारियों ने कहा कि, ''राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 12,425 से 16,769 रुपए प्रतिमाह घोषित की है, लेकिन कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि कम से कम 26 हजार रुपए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए. उनका आरोप है कि, केंद्र सरकार के तय मानकों के विपरीत राज्य में कई विभागों में 3 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पर काम कराया जा रहा है, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है.

प्रदर्शन के दौरान महिला हुई बेहोश (ETV Bharat)

ETV भारत से बात करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी आनंद ने कहा कि, ''यादि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में एक लाख कर्मचारी है उनके साथ सीएम हाउस का घेराव करेंगे. साथ ही 6 जुलाई को जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष न्यायधीशों से इंसाफ कि गुहार लगाएंगे."

सरकार से हर वर्ग नाखुश: कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि, ''राज्य सरकार कर्मचारियों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है. जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तो सभी कर्मचारियों के लिए योजनाएं लेकर आई थी और सभी कर्मचारियों को उसका फायदा भी मिला था. आज मध्य प्रदेश में कर्मचारी हों, किसान हो, अतिथि शिक्षक हो या कोई भी वर्ग हो वह इस सरकार से नाखुश है.'' उन्होंने कहा कि, ''मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को पूरा करना चाहिए.''

वेतनवृद्धि के लिए विचार कर रही सरकार

भाजपा प्रवक्ता अजय यादव का कहना है कि, ''राज्य सरकार ने पहले भी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की है और आगे भी विचार किया जा रहा है. आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है, सरकार इनकी जो भी मांग है उसको सहानुभूति पूर्वक पूरा करने के लिए विचार कर रही है. मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए सरकार कटिबद्ध है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्ग समाज के लिए काम करने वाली सरकार है.''