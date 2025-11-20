ETV Bharat / state

संविदा कर्मचारियों का राजधानी में हल्ला बोल, सरकार को वादा याद दिलाने बजाई घंटी-थाली

राजधानी भोपाल में अरेरा हिल्स पर संविदा कर्मचारियों ने घंटी और थाली बजाकर विरोध जताया. संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि "2023 के विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया था.

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पदों पर संविदा कर्मचारियों को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने का ऐलान विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने किया था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया. संविदा कर्मचारियों ने इस मांग को लेकर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में घंटी और थाली बजाकर सरकार से मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है. कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार की इस नीति से संविदा कर्मचारियों को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है. मध्य प्रदेश में करीब डेढ़ लाख संविदा अधिकारी और कर्मचारी हैं.

बाद में प्रावधान किया गया कि रिक्त पदों पर पात्र संविदा कर्मचारियों को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी संशोधन कर दिया गया कि विभाग में संविदा के पद और निकाले गए नियमित पद इन दोनों में से जो कम होगा उसका 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

कई विभागों में तो संविदा के पद ही नहीं है तो ऐसे में इन विभागों में निकलने वाले पदों में आरक्षण शून्य हो जाएगा. संविदा कर्मचारी पहले ही चयन प्रक्रिया के जरिए सिलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन नियमित परीक्षा के लिए उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है."

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से वादा निभाने की मांग की

मध्य प्रदेश में नई संविदा नीति का ऐलान 4 जुलाई 2023 को किया गया था, लेकिन अब तक नीति लागू नहीं हो सकी. महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर के मुताबिक, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश का भी लाभ नहीं किया जा रहा है. जबकि सरकार ने वादा किया था कि संविदा कर्मचारियों को भी अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ऐक्छिक अवकाश के अलावा महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी, लेकिन संविदा कर्मचारियों को सिर्फ आकस्मिक अवकाश के अलावा सिर्फ 15 दिन का विशेष अवकाश ही दिया जा रहा है." कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपना वादा निभाने की मांग की है.