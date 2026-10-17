ETV Bharat / state

मां की पुरानी साड़ियों की ड्रेस, स्लम की गलियों में फैशन रैंप, सोशल मीडिया सेंसेशन बनी भोपाल की प्रीति

Etv Bharat ( ETV Bharat )

भोपाल: राजमिस्त्री का काम करने वाले मोती लाल प्रजापति और घरेलू काम करने वाली कालिंदा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि उनकी बेटी के डार्क स्किन को लेकर जो चिंता है, वहीं एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है. दरअसल, पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर की प्रीति का सपना बचपन से ही मॉडल बनने का था. लेकिन सांवला रंग और दूसरा मंहगे कास्ट्यूम खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी. सीमित आमदनी में तो परिवार का खर्च चलना भी मुश्किल था. लेकिन प्रीति में खुद को लेकर भरोसा था. ऐसे में वह मंहगे संसाधनों की बजाय मां की पुरानी साड़ियों से बनाई एंटिक ड्रेस पहनकर गलियों में ही वॉक करने लगी. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और कुछ ही महीनों में प्रीति सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी.

प्रीति की बहन बनाती हैं पुरानी साड़ियों से ड्रेस