मां की पुरानी साड़ियों की ड्रेस, स्लम की गलियों में फैशन रैंप, सोशल मीडिया सेंसेशन बनी भोपाल की प्रीति
मां की पुरानी साडियों से इंटरनेशनल मॉडल बनने का सपना, सोशल मीडिया पर लाखों फालोवर्स, डार्क स्किन को लेकर खुलकर बोली प्रीति. रिपोर्ट- विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:18 PM IST
भोपाल: राजमिस्त्री का काम करने वाले मोती लाल प्रजापति और घरेलू काम करने वाली कालिंदा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि उनकी बेटी के डार्क स्किन को लेकर जो चिंता है, वहीं एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है. दरअसल, पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर की प्रीति का सपना बचपन से ही मॉडल बनने का था. लेकिन सांवला रंग और दूसरा मंहगे कास्ट्यूम खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी. सीमित आमदनी में तो परिवार का खर्च चलना भी मुश्किल था. लेकिन प्रीति में खुद को लेकर भरोसा था. ऐसे में वह मंहगे संसाधनों की बजाय मां की पुरानी साड़ियों से बनाई एंटिक ड्रेस पहनकर गलियों में ही वॉक करने लगी. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और कुछ ही महीनों में प्रीति सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी.
प्रीति की बहन बनाती हैं पुरानी साड़ियों से ड्रेस
प्रीति ने बताया कि, ''हमारा फायनेंसियल स्टेटस अच्छा नहीं था. इसलिए हम रोज-रोज नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे. जबकि कंटेंट क्रिएशन के लिए हर दिन अलग कास्ट्यूम की जरुरत पड़ती है. तब हमें ध्यान आया कि हमारे घर पर जो पुरानी मशीन पड़ी है, उससे हम मम्मी की रखी हुई पुरानी साड़ियों से नई डिजायनर ड्रेस बना सकते हैं. मेरी बहन को डिजायनर कपड़े बनाना पसंद भी था. ऐसे में वो मम्मी की पुरानी साड़ियों से नए-नए एंटिक डिजायन के ड्रेस तैयार करती और मैं उसे पहनकर वाक किया करती थी.'' प्रीति बताती हैं कि, ''आज भी उनके लिए कपड़े उनकी बहन ही डिजायन करती हैं.''
यूनिक डिजायन देख कर दंग रह जाते हैं लोग
प्रीति बताती हैं कि, ''मुझे रील बनाने का कोई शौक नहीं था. लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्रिएटर को देखा, तो मुझे भी लगा कि यूनिक आइडिया के साथ यदि रील बनाई जाए, लोग उसे काफी पसंद करेंगे.'' प्रीति ने बताया कि, ''उन्होंने नवंबर 2025 से सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरु किया. शुरुआत में उन्होंने अपनी गली में ही वॉक करते हुए वीडियो बनाया.'' सोशल मीडिया पर इतना तेजी से ट्रेंड करने को लेकर प्रीति कहती हैं कि, ''शायद लोग हमारे घर और गली का वीडियो देखकर खुद को भी रिलेट कर पाते होंगे कि ये भी हमारे जैसे रहती है.'' प्रीति का कहना है कि, ''हम लोग इतने अच्छे यूनिक डिजायन में ड्रेस बनाते हैं कि लोग देख कर दंग रह जाते हैं. वो पूछते हैं कि इसे किसने डिजायन किया.''
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बड़े ब्रांड से अनुबंध, स्थाई घर अब भी सपना
प्रीति प्रजापति भोपाल स्थित सरोजनी नायडू कॉलेज से पॉलिटिकल सांइस में बैचलर की डिग्री ले चुकी हैं. अब वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन का काम कर रही हैं. सोशल मीडिया पर प्रीति के 2 लाख से अधिक फालोवर्स हैं. वो वर्तमान में मामाअर्थ, डाट एंड की, एक्वालागिका समेत अन्य ब्यूटी व ज्वेलरी ब्रांड के साथ काम कर रही हैं. कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया, इस पर प्रीति बताती हैं कि, ''अभी तो स्लम में ही रह रहे हैं. हमारे पास खुद को कोई स्थाई घर भी नहीं है. सरकार हमें कभी भी हटा सकती है. इसलिए पहला सपना है कि अपने परिवार के लिए खुद का घर खरीद सकूं.''
विदेशों में डार्क स्किन का क्रेज, लोग पागल
प्रीति भविष्य में इंटरनेशन मॉडल के तौर पर केरियर बनाना चाहती हैं. जब प्रीति से पूछा गया कि, ''वो बॉलीवुड से क्यों परहेज करना चाह रही हैं, तो उनका कहना था कि बॉलीवुड में मेरे कलर को लेकर लोग काफी हिचकिचाएंगे. मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक लंबा अंतराल बॉलीवुड फिल्मों के लिए आडिशन देकर खराब करें.'' प्रीति का कहना है कि, ''वो ग्लोबली मॉडल और एक्ट्रेस बनना चाहती हैं. क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर डार्क स्किन के लिए बहुत क्रेज है, लोग वहां पागल हो जाते हैं.''