स्मार्ट मीटर लगाने का उपभोक्ता कर रहे विरोध, बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बता दी सच्चाई

बता दें कि बीते सप्ताह बिजली कंपनी की टीम स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भोपाल के पुराने शहर में स्थित अहमद अली औकाफ कॉलोनी में पहुंची थी. लेकिन टीम को देखते ही उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध शुरू कर दिया. यहां करीब 800 घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं. रहवासी रौनक अंसारी ने बताया कि हमारे घर पहले 800 से 1000 रुपए तक बिजली का बिल आता था. लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल डेढ़ से 2 हजार के बीच आ रहा है. वहीं मौके पर मौजूद अन्य उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिजली बिल की परेशानी को दोहराया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब परंपरागत मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर उपभोक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है. बिजली कंपनी के कर्मचारी जिस कॉलोनी में भी स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, उन्हें विवाद की स्थिति से निपटना पड़ रहा है. बीते एक सप्ताह में भोपाल में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एक दर्जन से अधिक विवाद सामने आ चुके हैं. हालांकि बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर में लगे पुराने मीटर की तरह ही काम करेगा. इससे बिजली के बिल में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा. बावजूद इसके उपभोक्ताओं का विरोध कम होता नहीं दिख रहा है.

इधर राजधानी के खजूरी कला क्षेत्र में सोमवार को बिजली कंपनी के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सर्वे के लिए पहुंच थे. लेकिन इसके पहले ही रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया. कुछ देर विवाद होने के बाद बिजली कंपनी के कर्मचारी वापस चले गए. लेकिन मंगलवार को एक बार फिर वापस आए. बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समझाइश भी दी. इसके बावजूद स्मार्ट मीटर का डर लोगों के अंदर खत्म नहीं हो रहा है. हालांकि जो लोग विरोध नहीं करते, उनके घर कंपनी के कर्मचारी सीधे पहुंचकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं.

बढ़े बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान (ETV Bharat)

अब तक 4 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 4 लाख 33 हजार 934 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं. जबकि 41 लाख से अधिक मीटर लगाया जाना है. इनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 1 लाख, 62 हजार 320 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं. कंपनी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, सटीक बिलिंग और ऊर्जा दक्षता में सुधार हो रहा है. स्मार्ट मीटर लगाने का काम समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कंपनी की टीमें लगातार कार्य में जुटी हुई हैं.

'दिन की बिजली खपत में 20 प्रतिशत छूट'

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर स्मार्ट मीटर सी के पवार ने बताया कि "स्मार्ट मीटर से रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को सटीक और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जा रही है. जहां-जहां भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, वहां पर बिलिंग तथा रीडिंग निर्धारित समय पर हो रही है, इससे सभी उपभोक्ता संतुष्ट हैं. पवार ने बताया कि नए टैरिफ ऑर्डर के अनुसार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अब खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है. जून माह का बिल जो कि जुलाई माह में जारी हुआ है, उसमें दिन के टैरिफ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपयोग की गई बिजली की यूनिट पर छूट अलग कॉलम में अंकित की गई है."

स्मार्ट मीटर के फायदे

1. ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है.

2. बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती.

3. एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं.

4. ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि ऊर्जा की खपत को बेहतर बना सकते हैं.

5. ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन ट्रैक करने और नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है.

6. ऊर्जा की खपत को कम करने से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है.

7. ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद कर सकता है.

स्मार्ट मीटर की स्थिति

कुल 1.37 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत (फेज-138.47 लाख, फेज-2 99.22 लाख).

अब तक 54.90 लाख मीटर फेज-1 में अवार्ड हो चुके हैं.

शेष 82.78 लाख मीटर फेज-2 के लिए टेंडर जारी होना बाकी है.

ईस्ट डिस्कॉम में सबसे ज्यादा 56.5 लाख मीटर स्वीकृत, जिनमें से लगभग 25.9 लाख फेज-1 में टेंडर हुए हैं.

सेंट्रल डिस्कॉम में 41.3 लाख मीटर स्वीकृत, जिनमें से 21 लाख फेज-1 में टेंडर हुए.

वेस्ट डिस्कॉम में 39.8 लाख मीटर स्वीकृत, जिनमें से 11.7 लाख फेज-1 में टेंडर हुए.

मोबाइल डाटा की तरह हर 15 मिनट में आएगा मैसेज

स्मार्ट मीटर की खासियत यह है कि यह सटीक रीडिंग तो देता ही है इसके साथ ही यह मोबाइल के डाटा खर्च होने की तरह आपके मोबाइल पर मैसेज भी भेजता है. हर 15 मिनट पर स्मार्ट मीटर में हो रही खपत का मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल पर पहुंचता है जिससे उनको पता चल जाता है कि दिन भर में उनके यहां कितनी बिजली की खपत हुई. इसमें एक खास बात और है कि यदि अचानक से मीटर की रीडिंग बढ़ती है तो उपभोक्ता को तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है. इसके साथ ही अब तक वह फाल्ट होने की जानकारी नहीं मिल पाती थी लेकिन अब स्मार्ट मीटर बता देगा कि कहां पर समस्या है. इसी प्रकार उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत को भी नियंत्रित कर सकता है.

'स्मार्ट मीटर से डरने की जरुरत नहीं'

जनरल मैनेजर स्मार्ट मीटर सी के पवार ने बताया कि "स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. अभी उन्हें जो छूट मिल रही है, इसी प्रकार आगे भी मिलती रहेगी. कुछ उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल अधिक आने की शिकायत दर्ज कराई थी. ऐसे स्थानों पर अलग से चेक मीटर लगाए गए हैं. लेकिन स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है. स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता डरें, नहीं बल्कि यह कई मामलों में बहुत जरुरी है. इससे उपभोक्ताओं को भी कई लाभ मिलेंगे."