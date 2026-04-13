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रेलवे में कंफर्म टिकट का धोखा, बुजुर्गों को टॉयलेट के पास बैठकर करना पड़ा सफर, चुकाना होगा जुर्माना

दरअसल, यह घटना 30 नवंबर 2024 की है, जब मंगलेश कुमार जोशी अपने परिवार के साथ नागपुर से भोपाल आ रहे थे. उनके पास अमृतसर एक्सप्रेस में डीएल-1 कोच की चार कंफर्म सीटें थीं. यात्रा से पहले उन्हें एसएमएस के जरिए सीट कंफर्मेशन भी मिल चुका था, लेकिन जब ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची, तो संबंधित कोच ही गायब मिला. यात्रियों ने रेलवे स्टाफ से मदद मांगी, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब देने के बजाय जनरल डिब्बे में चढ़ने की सलाह दे दी.

भोपाल: भारतीय रेलवे की लापरवाही की वजह से कंफर्म टिकट होने के बावजूद बुजुर्ग यात्रियों को जनरल डिब्बे में टॉयलेट के पास बैठकर सफर करने को मजबूर होना पड़ा. अब इस मामले में भोपाल उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ता आयोग का यह फैसला न केवल पीड़ितों को राहत देता है, बल्कि इस प्रकार की परेशानी झेलने वाले उपभोक्ताओं को भी प्रेरित करता है.

ट्रेन में डीएल-1 कोच नहीं होने के कारण मजबूरी में बुजुर्ग यात्रियों को भीड़भाड़ वाले जनरल कोच में चढ़ना पड़ा. उस समय ठंडी का मौसम चल रहा था. यात्रियों को रात में बैठने तक की जगह नहीं मिली और पूरा सफर टॉयलेट के पास बैठकर गुजारना पड़ा. पीड़ितों ने बताया कि वे पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन रेलवे स्टाफ ने उनकी स्थिति को नजरअंदाज किया. यह सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की अनदेखी का मामला बन गया.

आयोग में रेलवे के दावे खारिज

भोपाल उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह के अनुसार "जब मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, तो रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की. दावा किया गया कि कोच ट्रेन में मौजूद था और यात्रियों को जानकारी दी गई थी. हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए फोटो, एफिडेविट और ऑनलाइन कोच स्टेटस ने रेलवे के दावों को गलत साबित कर दिया. इस मामले में आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि यह सेवा में गंभीर कमी का मामला है."

रेलवे पर जुर्माना और मुआवजे का आदेश

आयोग ने अपने फैसले में रेलवे को 10 हजार रुपए मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे और 5 हजार रुपए केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. साथ ही यह भी कहा गया कि अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा. यह आदेश रेलवे प्रशासन के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. गिरिबाला सिंह का कहना है कि "भोपाल उपभोक्ता आयोग का यह फैसला उन यात्रियों के लिए मिसाल है, जो अक्सर ऐसी परेशानियों को किस्मत मानकर चुप रह जाते हैं."