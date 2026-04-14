आवेदन के बाद भी नहीं काटा बिजली कनेक्शन, दो साल तक भेजे बिल, आयोग ने ठोका जुर्माना
भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बिजली कंपनी पर लगाया जुर्माना. मुआवजा देने के भी आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 5:35 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल में बिजली कंपनी की लापरवाही फिर सामने आई है. कनेक्शन कटवाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद महिला को दो साल तक लगातार बिजली बिल थमाए जाते रहे. आखिरकार मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए आयोग की अध्यक्ष ने 15 हजार जुर्माना ठोका.
आवेदन देने के बाद भी नहीं कटा कनेक्शन
योगिता दीक्षित ने दिसंबर 2020 में अपने कोलुआ कला स्थित मकान का बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कराने के लिए आवेदन दिया था. उन्होंने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए लाइनमैन को आवेदन सौंपा और उसकी रसीद भी प्राप्त की. इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि विभाग नियमानुसार कनेक्शन काट देगा. लेकिन बिजली विभाग ने न तो कनेक्शन विच्छेदित किया और न ही मीटर हटाया. जनवरी 2021 से अक्टूबर 2022 तक लगातार बिजली बिल जारी होते रहे. बिजली कंपनी ने करीब 3,217 रुपये की बकाया राशि भी दिखा दी. उपभोक्ता द्वारा बार-बार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद विभाग ने अपनी गलती सुधारने के बजाय भुगतान का दबाव बनाया.
थककर आयोग की शरण में पहुंची उपभोक्ता
लगातार मानसिक और आर्थिक परेशानियों के बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने सभी दस्तावेज और आवेदन की रसीद पेश कर यह साबित किया कि उन्होंने समय रहते कनेक्शन काटने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी. आयोग में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि विभाग बाद में बिलों में संशोधन करता रहा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शुरुआती बिल गलत थे.
उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने माना सेवा में कमी
उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने अपने फैसले में साफ कहा "बिजली कंपनी की यह कार्यप्रणाली सेवा में कमी की श्रेणी में आती है. उपभोक्ता द्वारा आवेदन देने के बाद भी बिल भेजना न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि अनुचित व्यापार व्यवहार भी है. आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि विभाग ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से परेशान किया, जो पूरी तरह गलत है."
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जुर्माना और मुआवजे का आदेश
उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बिजली कंपनी को निर्देश दिया है " दो महीने के भीतर उपभोक्ता को 15,000 रुपये का भुगतान करे. इसमें 10,000 रुपये मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए और 5,000 रुपये परिवाद व्यय के रूप में शामिल हैं." साथ ही आदेश दिया "तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा." इसके अलावा आवेदन के बाद जारी किए गए सभी बिलों को निरस्त कर दिया गया है.