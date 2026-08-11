बेचारी भोपाल पुलिस, ऑन ड्यूटी कॉप्स हुए किडनैप, हाथ-पांव बांध चलती कार में रातभर धुनाई
भोपाल में शाहपुरा थाना पुलिस का आरक्षक चेकिंग के दौरान अगवा. कुख्यात बदमाशों ने वकील की गाड़ी में बिठाकर बेरहमी से पीटा. आबिद मुमताज की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 12:47 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने एक आरक्षक का अपहरण कर लिया. आरोप है कि बदमाशों ने आरक्षक सुंदरम को रातभर बंधक बनाकर कार में घुमाया और हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसके साथ मारपीट की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई तो आरोपियों ने उसे सरकारी प्रेस के पास छोड़ा और फरार हो गए. मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भूपेंद्र शर्मा और ऋषि नामदेव नामक दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित आरक्षक शाहपुरा थाने मे पदस्थ है.
8 अगस्त की वारदात, अब हुआ खुलासा
यह पूरी वारदात 8 अगस्त की दरमियानी आधी रात की है. शाहपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक सुंदरम पटेल रात में चेकिंग ड्यूटी पर तैनात थे. चेकिंग के दौरान सुंदरम पटेल ने एक कार को रोका, जिसमें दो बदमाश सवार थे. बदमाशों को रोकने के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें थाने चलने को कहा. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक अन्य आरक्षक अपनी मोटरसाइकिल से थाने के लिए निकल गया. वहीं, आरक्षक सुंदरम को साथ पुलिसकर्मी ने कहा कि वो आरोपियों के साथ उनकी कार में बैठकर थाने आ जाए.
रातभर भोपाल की सड़कों पर घुमाया
आरक्षक जैसे ही कार में बैठा, बदमाशों ने उसपर हमला कर दिया. आरोपियों ने सबसे पहले आरक्षक का मोबाइल फोन बंद कर दिया. इसके बाद आरक्षक के हाथ, पैर और मुंह को कसकर बांध दिया. इसके बाद कार के अंदर ही बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरक्षक को रातभर आरोपी भोपाल की सड़कों पर कार में घुमाते रहे और लगातार मारपीट करते रहे.
सरकारी प्रेस के सामने छोड़कर भागे
जब आरक्षक काफी देर तक थाने नहीं पहुंचा, तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई. पुलिस की घेराबंदी और सक्रियता को देखते हुए बदमाशों के हौसले पस्त हो गए. पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने आरक्षक को भोपाल के सरकारी प्रेस के पास छोड़कर फरार हो गए.
मुख्य आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गंजबासौदा निवासी भूपेंद्र शर्मा और बावड़िया कला निवासी ऋषि नामदेव के रूप में हुई है. मुख्य आरोपी भूपेंद्र शर्मा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है. उसके खिलाफ पहले भी विदिशा में हत्या के प्रयास का गंभीर मामला दर्ज है. पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल की गई कार किसी वकील की है.
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भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इसे गंभीर घटना बताते हुए कहा, "शाहपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है. कानून के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है."