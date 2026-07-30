फार्मूला 47 पर लौट रही कांग्रेस, चुनाव से पहले आदिवासियों के रिसर्च पेपर होंगे तैयार
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आदिवासी वोट की ओर फोकस कर रही है. 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आदिवासी समिति बनाई है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:37 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर वो ट्रम्प कार्ड है जो जिसके हिस्से आता है सत्ता की राह बनाता है. कांग्रेस चुनाव के दो साल पहले इस तुरुप के इक्के की संभाल के लिए रोडमैप तैयार कर रही है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश में आदिवासियों को समर्पित पूरी एक समिति बनाई गई है. जो इस वर्ग के अधिकारों के साथ उनके संरक्षण सशक्तिकरण के लिए काम करेगी. गुरुवार को इस कमेटी की पहली बैठक भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में हुई. इस बैठक में पूरा खाका तैयार हुआ कि अगले दो सालों में आदिवासियों के बीच पहुंच रही कांग्रेस का वर्क प्लान क्या होगा.
खोई जमीन पाने के लिए कांग्रेस करेगी रिसर्च, ड्राफ्ट तैयार होगा
एक समय तक जो आदिवासी वर्ग कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता था, अब उन आदिवासी वोटर पर पकड़ जमाने का ये कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी कॉल है. खास कर उन राज्यों में जहां ये आदिवासी सीटें सत्ता में निर्णायक हैं. इसके लिए बाकायदा समिति बनाई गई है. जो आदिवासियों की इकनॉमिक स्टेज के साथ उनकी एजुकेशन उनके संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर अध्ययन करके पेपर तैयार करेगी. उनके अधिकारों की क्या स्थिति है. रोजगार में वे कहां पर हैं. पलायन रुका या नहीं. शिक्षा का स्तर कहां पहुंचा. कांग्रेस की ये समिति बाकायदा इन विषयों पर स्टडी करके ड्राफ्ट तैयार करेगी. आदिवासियों से जुड़े ये तमाम मुद्दे सरकार के सामने उठाए जाएंगे.
पीसीसी में हुई आदिवासी समिति की पहली बैठक
प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में इस समिति की पहली बैठक हुई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासी क्षेत्रों के विधायक भी इस समिति के सदस्य हैं. बैठक में आदिवासी समाज के सामने खड़ी जल जंगल जमीन की मुश्किलों के साथ उनके अधिकार शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. तय हुआ कि इन मुद्दों पर ये समिति ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी. समिति के अध्यक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "यूं भी आदिवासी वोटर कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा है. ये समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पहल पर बनी है और हमारा प्रयास होगा कि हमारा जो पारंपरिक वोटर है हम उस आदिवासी वर्ग की शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और जल जंगल जमीन से जुड़े उनके मुद्दे सरकार के सामने उठाएं."
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कांग्रेस की ये कमेटी करेगी ट्राइबल संवाद
इस बैठक में उमंग सिंघार के अलावा सदस्यों के तौर पर भी आदिवासी नेतृत्व ही है. विक्रांत भूरिया, बाला बच्चन, ओमकार सिंह मरकाम, फूंदेलाल मार्को, झूमा सोलंकी, संजय उइके, सुनील उइके तथा डॉ. अशोक मर्सकोले इस समिति के सदस्य हैं. बैठक में इन सदस्यों से भी सुझाव लिए गए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समिति प्रदेशभर में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करेगी. उसके बाद इसका अध्ययन करने के साथ आदिवासियों के बीच जाकर संवाद करेगी.
आदिवासी वोटर ने ही बचाई थी कांग्रेस की जमीन
2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों में से 22 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और 24 सीटें बीजेपी को मिली. हांलाकि, सीटों के प्रतिशत में बीजेपी आगे है. लेकिन कुल 66 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की सीटों का बड़ा हिस्सा 22 सीटें आदिवासियों की बदौलत कांग्रेस को मिल पाई थी.