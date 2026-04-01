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कार्यकर्ता भरी मीटिंग में जीतू पटवारी से बोल पड़ा, आप तो बस हाथ हिलाते हुए चले गए

भोपाल में कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यक्रता ने जीतू पटवारी पर लगाया नजर अंदाज करने का आरोप, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं की मुलाकात.

bhopal congress meeting
जीतू पटवारी ने लिया कार्यकर्ताओं का फीडबैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: कई बार नेताओं को अंदाज़ा नहीं होता कि भरी बैठक में अपने कामकाज के फीडबैक मांग लेने का दांव उल्टा भी पड़ सकता है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी अंदाजा नहीं होगा कि जब वे अपने काम के बारे में पार्टी की बैठक में फोरम ओपन करेंगे तो पार्टी के ही नौजवान कार्यकर्ता उन्हें आईना भी दिखा सकते हैं. एक कार्यकर्ता ने तो कांग्रेस सरकार के दौर की याद दिलाई और कहा कि, आप मंत्री थे मैंने दो घंटे आपसे मुलाकात के लिए इंतज़ार किया. लेकिन आप हाथ हिलाते हुए चले गए. दूसरे ने तो खरे लहजे में कह दिया आप सिर्फ कुणाल चौथरी के लोगों से मिलते हो.

पटवारी जी मंत्री थे, आप बिना मिले हाथ हिलाकर चले गए
कांग्रेस मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं और पार्टी नेतृत्व के बीच की बढ़ती खाई को कम करने की कोशिश में जुटी है. कांग्रेस संगठन सृजन जैसे अभियान उसी शुरुआत का हिस्सा है. लेकिन क्या केवल कार्यक्रमों से या जिलाध्यक्षों को पावर दे दिए जाने से ये खाई मिट जाएगी. विपक्ष में दो दशक से ज्यादा का समय गुजार चुकी कांग्रेस जब छोटे से अंतराल के लिए सत्ता में आई तो क्या हो पाई थी कार्यकर्ताओं की सुनवाई. क्या अब भी पार्टी में बने खेमे कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी की यूथ विंग की बैठक ले रहे थे.

कार्यक्रता ने जीतू पटवारी पर लगाया नजर अंदाज करने का आरोप (ETV Bharat)

जाहिर है पार्टी ने नौजवानों को अपनी बात रखने का ओपन फोरम भी दिया. लेकिन इसी ओपन फोरम में पटवारी को समझाईश भी मिल गई. समझाईश ये कि आखिर नेता को कार्यकर्ताओं से कैसा बर्ताव करना चाहिए. इस बैठक में शामिल हुए हुजूर विधानसभा में पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए सोहन मेवाड़ा ने अपने साथ हुआ वाकया सबके सामने सुनाया. जीतू पटवारी को संबोधित करते हुए मेवाड़ा ने कमलनाथ सरकार के दौर का वो वाकया सुनाया जब जीतू पटवारी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे.

worker Sohan Mewada on Jitu Patwari
फीडबैक मांग लेने का दांव पड़ा उल्टा (ETV Bharat)

कार्यकर्ता की बात सुन बैठक में छाया सन्नाटा
उन्होंने कहा कि, ''यूनिवर्सिटी के काम से मैं आपके पास आया था. पहली बार दो घंटे इंतजार करके चला गया, आप नहीं मिले. दूसरी बार आया दो घंटे तब भी इंतजार किया फिर आप बंगले से बाहर आए, लगा मुलाकात हो जाएगी. लेकिन इतने इंतजार के बाद आब बंगले से बाहर आए कार में बैठे और ये कहते हुए चले गए कि चलो बाद में मिलते हैं.'' मेवाड़ा फिर कहते हैं, ''मुझे माफ कीजिएगा लेकिन कोई भी कार्यकर्ता आपसे मिलने आएं है तो कम से कम आप उसे गंभीरता से सुन लें, ये बेहद जरुरी है. पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की हैसिरत रखने वाले सोहन मेवाड़ा की इस समझाईश के बाद कांग्रेस की बैठक में सन्नाटा खिंच गया.''

worker Sohan Mewada on Jitu Patwari
जीतू पटवारी से नाराज दिखे कार्यकर्ता (ETV Bharat)

कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र, बीजेपी बोली-धड़ों में बंटी है पार्टी
जीतू पटवारी की बैठक का ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि, ''कांग्रेस धड़ों में बंटी, समूहों में बंटी पार्टी है. इस पार्टी में जो आम कार्यकर्ता हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है. कांग्रेस में दिक्कत ही यही है कि नेता केवल अपने धड़े के लोगों से मिलना जुलना संवाद करना पसंद करते हैं. अब देखिए ऊपर से नीचे तक यही सीन है पूरी दुनिया में घूमते रहे लेकिन अपने घर को ठीक नहीं कर सकते तो खुद कैसे ठीक होंगे.''

वहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे पीसी शर्मा इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के मजबूत लोकतंत्र की तरह बताते हैं. वे कहते हैं, ''छोटे-मोटे मामले इतनी बड़ी पार्टी में चलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि, ''ऐसा केवल कांग्रेस में ही संभव है कि अध्यक्ष खुद अपनी परफार्मेंस रिपोर्ट कार्यकर्ता से ले और कार्यकर्ता भी खुलकर अपनी बात रखें. ये लोकतंत्र केवल कांग्रेस में ही है. भाजपा में तो कोई बोल ही नहीं सकता. कार्यकर्ताओं के मुंह पर बैठक से पहले ही ताले लगा दिए जाते हैं.''

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