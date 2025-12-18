सरकारी अस्पतालों में नशेड़ी भी कर रहे रक्तदान, कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया का आरोप
कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने सरकारी अस्पतालों में ब्लड डोनेशन पर गंभीर सवाल उठाए. बोले-रैपिड टेस्ट से हो रही जांच, ये जानलेवा.
Published : December 18, 2025 at 6:38 PM IST
भोपाल : सतना जिला अस्पताल में 06 मासूम बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह और डॉ. विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया "सरकार ने थैलीसिमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाए जाने का मामला पिछले कई महीने दबाए रखा."
ब्लड स्क्रीनिंग की प्रक्रिया फेल
कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया "प्रदेश के आधे से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में जल्दी रिपोर्ट के लिए ब्लड की स्क्रीनिंग रैपिड टेस्ट की जा रही है. जबकि इसके ऑटोमेटिड टेस्ट होने चाहिए." कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा "बतौर डॉक्टर मैं ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया को अच्छे से समझता हूं. सतना में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया. इससे साफ है कि ब्लड स्क्रीनिंग की प्रक्रिया फेल हुई."
रक्तदान करने वाले के क्या-क्या टेस्ट होने चाहिए
विक्रांत भूरिया ने कहा "जब भी डोनर से ब्लड लिया जाता है, तब एचआईवी, हैपेटाइटिस बी, हैपेटाइसिस सी, मलेरिया और सिफलिश का टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग होने तक ब्लड को स्टोरेज नहीं किया जाता. प्रदेश के आधे से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में स्क्रीनिंग के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है. हॉस्पिटल में ब्लड के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं. इसमें रिजल्ट फटाफट आ जाते हैं, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं होते. जबकि ब्लड टेस्ट में एलाइजा टेस्ट और उससे बेहतर ऑटोमेटिड टेस्ट को माना जाता है."
नशीले पदार्थ लेने वाले भी करते हैं ब्लड डोनेट
विधायक भूरिया ने आरोप लगाया "सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की मिलीभगत से नशीले पदार्थ का सेवन करने वालों से 3 से 5 हजार रुपए में ब्लड डोनेशन कराया जा रहा है. ऐसे ड्रग्स एडिक्ट हॉस्पिटल के आसपास ही घूमते हैं. जबकि गाइडलाइन है कि रक्तदान करने वाला 3 से 5 माह से पहले ब्लड डोनेट नहीं कर सकता. ऐसे लोगों का रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है."
ब्लड डोनर का हिसाब-किताब ही नहीं
कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा "सतना मामले में भी अधिकांश ब्लड डोनर के नंबर रजिस्टर में नहीं मिले. सरकार अभी तक 250 में से 125 डोनर को ही ट्रेस कर सकी है." उन्होंने सरकार से प्रदेश भर के ब्लड बैंकों का ऑडिट कराने और मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.
जयवर्धन सिंह बोले- सरकार के पास बताने को कुछ नहीं
पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया "सरकार पिछले दो साल की उपलब्धियां बता रही है, लेकिन पिछले दो साल नगरीय संस्थाओं को कमजारे करने, योजनाओं को अटकाने, रोजगार छीनने और जनता को परेशान करने वाले रहे हैं. शहरों में सरकार मास्टर प्लान तक नहीं ला सकी और अब सरकार मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है."
लैंड पुलिंग योजना पर उठाए सवाल
जयवर्धन सिंह ने कहा "भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों को विकास के स्थान पर अव्यवस्था का शिकार बनाया जा रहा है. सिंहस्थ के लिए लाई गई मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी लैंड पूलिंग योजना को आखिरकार वापस लेना पड़ा, क्योंकि किसानों के अलावा बीजेपी के विधायक ही इस पर सवाल खड़े कर रहे थे."