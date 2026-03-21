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देश में LPG संकट पर कांग्रेस का भोपाल में अनोखा प्रदर्शन, महिलाओं को बांटे लकड़ी के चूल्हे

मध्य प्रदेश में रसोई गैस के संकट को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में किया विरोध प्रदर्शन. कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को बांटे लकड़ी के चूल्हे.

BHOPAL CONGRESS PROTEST LPG CRISIS
LPG संकट पर कांग्रेस का भोपाल में अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 9:00 PM IST

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भोपाल: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है. गैस एजेंसियों के सामने उपभोक्ताओं की लंबी लाइन है. वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है. इस बीच जिला कांग्रेस भोपाल ने शहर के प्रभात पेट्रोल पंप के पास अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे बांटकर सरकार पर निशाना साधा.

गैस एजेंसी के सामने किया प्रदर्शन

नरेला विधानसभा क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित खत्री और मनोज शुक्ला के नेतृत्व में हुए इस विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी के बाहर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जमीनी हकीकत से आंखें मूंद रही है और आम जनता को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

रसोई गैस के संकट को लेकर कांग्रेस का भोपाल में विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

एलपीजी के साथ मंहगाई का मुद्दा उठाया

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे वितरित किए. जिसे उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध बताया. उनका कहना था कि हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को आधुनिक गैस व्यवस्था छोड़कर पुराने तरीकों की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान महंगाई का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया.

CONGRESS DISTRIBUTE WOOD STOVES
कांग्रेस ने महिलाओं को बांटे लकड़ी के चूल्हे (ETV Bharat)

आम आदमी की जेब पर पड़ रहा असर

कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि रसोई गैस सिलेंडर संकट, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं ने जनता को परेशान कर दिया है, जबकि सरकार सिर्फ दावों में व्यस्त है." इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और जोर पकड़ सकता है.

MADHYA PRADESH LPG CRISIS
गैस एजेंसी के सामने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

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